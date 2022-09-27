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阿凡達續集年底上映 上海迪士尼推全球首個主題展（多圖）

社會熱點 13:06 2022/09/27

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上海迪士尼樂園於9月22日起推出以全球票房最高的電影《阿凡達》為靈感所打造的沉浸式主題展——《阿凡達：探索潘多拉》，這將是全球首個在迪士尼樂園內舉辦的《阿凡達》主題展覽，展覽計劃於2023年3月結束。

據人民網報道，此次展覽由上海迪士尼度假區與詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）和喬恩·蘭道（Jon Landau）的美國光影風暴娛樂公司（Lightstorm Entertainment）以及迪士尼實體娛樂體驗（Disney Location-Based Experiences）攜手打造。同時展覽也將恰逢備受期待的續作《阿凡達：水之道》於2022年12月的全球獻映，續寫潘多拉星球的全新傳奇。

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《阿凡達：探索潘多拉》融合創新的故事講述和先進的布展技術，展廳達1400平方米，游客將探索眾多根據《阿凡達》電影中的標志性景觀進行一比一還原的栩栩如生的復刻，尤其包括高達6米的「聲音之樹」。

此外，游客還將在展覽中體驗各種高科技互動，包括「擴增移動平台（AMP）裝甲模擬器」和「化身阿凡達」等互動裝置。展覽也將向游客呈現納威人獨特的文化，並展出電影中出現的種種異星生物的雕塑。

責任編輯：李冰琪

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