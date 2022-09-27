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耿爽：擁有最大核武庫國家應切實履行責任

國情動向 15:02 2022/09/27

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聯合國大會舉行紀念「徹底消除核武器國際日」高級別會議。中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，擁有最大核武庫的國家應切實履行特殊、優先責任，進一步大幅和實質削減各自核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

耿爽說，一段時間以來，個別國家執迷「大國戰略競爭」，不斷強化軍事同盟，挑動陣營對抗，推進戰略力量前沿部署，執意開展核潛艇合作。這些舉動加劇核軍備競賽與核擴散風險，阻礙國際核裁軍努力，與徹底消除核武器、建立無核武器世界的目標背道而馳，應該立即終止。

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耿爽表示，一國決不能以犧牲別國安全來謀求自身安全。中方呼籲國際社會積極響應全球安全倡議，共同維護世界和平安寧，呼籲所有核武器國家積極響應中方長期主張，採取不首先使用核武器政策。

耿爽稱，中國堅定走和平發展道路，始終堅持自衛防禦的核戰略，在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器。中國堅持把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與其他國家比投入、比數量、比規模，不與任何國家搞核軍備競賽。中國將繼續積極踐行真正的多邊主義，與國際社會一道推進核裁軍進程。

責任編輯：易燕丹

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