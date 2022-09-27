商務部穩外貿：進一步促進貿易暢通 保產業鏈供應鏈穩定

商務部發布關於印發支持外貿穩定發展若干政策措施的通知。其中提到，進一步促進貿易暢通。提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。通知還提及香港，指要在確保防疫安全的前提下，全力提升深圳香港陸路運輸通行能力和效率，最大程度滿足企業陸路運輸需求。

商務部表示，開放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿。

通知提到，進一步促進貿易暢通。

提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。

持續清理口岸不合理收費，加強對港內及港外堆場等海運口岸收費主體監管。

印發口岸外貿進口貨物標準作業程序參考，推介口岸提質增效好經驗好做法，促進各口岸和地方互學互鑒，督促貨主企業及其代理盡快提離貨物，降低貨物通關成本。

各口岸要保障出口方向暢通。

加強對外貿企業的通關便利化服務保障，進一步提升貨物通關效率，實現到港貨物快進快出。

在確保防疫安全的前提下，全力提升深圳香港陸路運輸通行能力和效率，最大程度滿足企業陸路運輸需求。

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通知提到，進一步發揮跨境電商穩外貿的作用。

出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施。

研究年內啟動服務貿易創新發展引導基金二期，進一步帶動社會資本，並統籌利用外經貿發展專項資金等現有資金渠道，共同支持跨境電商、海外倉等外貿新業態發展。

在依法合規、風險可控的前提下，進一步加強出口信用保險對海外倉建設和運營的支持力度。

優化海關備案流程，加強中歐班列運輸組織，支持海外倉出口貨物運輸。

加快出台便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。

此外，通知還提到，保生產保履約，支持優勢產品開拓國際市場。各地方強化外貿企業防疫、用能、用工、物流等各方面保障，必要時全力予以支持，確保外貿訂單及時履約交付等。

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責任編輯：尹航

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