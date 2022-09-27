商務部：外貿不確定性增加 下半年仍有信心正增長

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北京據報下令券商在二十大前後為股市維穩 A股反彈（更新版）
中國商務部副部長王受文表示，中國外貿面臨一些不確定性，而且不確定性在增加，進出口保持穩定增加的壓力在加大。為應對外需增長放緩，中國出台了穩外貿的政策措施，下半年外貿有信心實現正增長。
他在國新辦舉行的吹風會上表示，8月份的貿易數據顯示外需放緩是面臨的最大不確定性，體現在美歐經濟增速放緩，中國外貿企業訂單減少，市場需求在下降。為外貿提質增效，中國出台了新的一系列舉措。
王受文指出，有這些政策支持，加上中國外貿基礎較好，下一步外貿形勢儘管面臨外需放緩，但下半年外貿有信心實現正增長，為國民經濟回升正增長做出貢獻。
商務部同時發布《關於印發支持外貿穩定發展若干政策措施的通知》。其中提到，進一步促進貿易暢通。提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。通知還提及香港，指要在確保防疫安全的前提下，全力提升深圳香港陸路運輸通行能力和效率，最大程度滿足企業陸路運輸需求。
商務部表示，開放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿。
通知提到，進一步促進貿易暢通。
通知提到，進一步發揮跨境電商穩外貿的作用。
此外，通知還提到，保生產保履約，支持優勢產品開拓國際市場。各地方強化外貿企業防疫、用能、用工、物流等各方面保障，必要時全力予以支持，確保外貿訂單及時履約交付等。
責任編輯：尹航