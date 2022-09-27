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商務部：外貿不確定性增加 下半年仍有信心正增長

經濟脈搏 15:07 2022/09/27

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中國商務部副部長王受文表示，中國外貿面臨一些不確定性，而且不確定性在增加，進出口保持穩定增加的壓力在加大。為應對外需增長放緩，中國出台了穩外貿的政策措施，下半年外貿有信心實現正增長。

他在國新辦舉行的吹風會上表示，8月份的貿易數據顯示外需放緩是面臨的最大不確定性，體現在美歐經濟增速放緩，中國外貿企業訂單減少，市場需求在下降。為外貿提質增效，中國出台了新的一系列舉措。

王受文指出，有這些政策支持，加上中國外貿基礎較好，下一步外貿形勢儘管面臨外需放緩，但下半年外貿有信心實現正增長，為國民經濟回升正增長做出貢獻。

商務部同時發布《關於印發支持外貿穩定發展若干政策措施的通知》。其中提到，進一步促進貿易暢通。提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。通知還提及香港，指要在確保防疫安全的前提下，全力提升深圳香港陸路運輸通行能力和效率，最大程度滿足企業陸路運輸需求。

商務部表示，開放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿。

通知提到，進一步促進貿易暢通。

  • 提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。
  • 持續清理口岸不合理收費，加強對港內及港外堆場等海運口岸收費主體監管。
  • 印發口岸外貿進口貨物標準作業程序參考，推介口岸提質增效好經驗好做法，促進各口岸和地方互學互鑒，督促貨主企業及其代理盡快提離貨物，降低貨物通關成本。
  • 各口岸要保障出口方向暢通。
  • 加強對外貿企業的通關便利化服務保障，進一步提升貨物通關效率，實現到港貨物快進快出。
  • 在確保防疫安全的前提下，全力提升深圳香港陸路運輸通行能力和效率，最大程度滿足企業陸路運輸需求。

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通知提到，進一步發揮跨境電商穩外貿的作用。

  • 出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施。
  • 研究年內啟動服務貿易創新發展引導基金二期，進一步帶動社會資本，並統籌利用外經貿發展專項資金等現有資金渠道，共同支持跨境電商、海外倉等外貿新業態發展。
  • 在依法合規、風險可控的前提下，進一步加強出口信用保險對海外倉建設和運營的支持力度。
  • 優化海關備案流程，加強中歐班列運輸組織，支持海外倉出口貨物運輸。
  • 加快出台便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。

此外，通知還提到，保生產保履約，支持優勢產品開拓國際市場。各地方強化外貿企業防疫、用能、用工、物流等各方面保障，必要時全力予以支持，確保外貿訂單及時履約交付等。

內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低（更新版）

責任編輯：尹航

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