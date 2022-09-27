李克強主持召開國常會 幫助市場主體減負紓困

國務院總理李克強昨日（26日）主持召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行緩繳，幫助市場主體減負紓困。

央視新聞報道，會議指出，穩增長穩就業保民生，關鍵要保市場主體。針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業實際困難，加大紓困力度。在第四季度，緩繳耕地開墾費、污水處理費等14項行政事業性收費，規模530多億元（人民幣，下同）；緩繳各類工程質量保證金，規模約630億元。

▲ 李克強主持召開國常會 稱幫助市場主體減負紓困

會議提到，中國個體工商戶達1.1億戶，對促就業惠民生擴需求、暢通經濟微循環等具有獨特而重要作用，要強化法治保障。會議通過《促進個體工商戶發展條例（草案）》，明確實行公平待遇，依法保護合法權益，將登記和稅費金融支持等行之有效做法上升為法規，並要求依法誠信經營。

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會議稱，發展政策支持、商業化運營的個人養老金，有利於更好滿足群眾需求、提升保障水平。會議決定，對政策支持、商業化運營的個人養老金實行個人所得稅優惠：對繳費者按每年12000元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不征稅，領取收入實際稅負由7.5%降為3%。

責任編輯：李冰琪