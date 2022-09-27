習近平參觀「奮進新時代」主題展 9月中旬回國後首次公開露面

國家主席習近平今日（27日）前往北京展覽館，參觀「奮進新時代」主題成就展。這是習近平九月中旬回國之後的首次公開露面。

據新華社報道，在黨的二十大即將召開之際，習近平等人今日下午3時45分來到北京展覽館參觀。習強調，要廣泛宣傳中共十八大以來這10年的「戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果」，宣傳10年來的偉大變革在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有的里程碑意義。

他說，要以此激勵全黨、全國各族人民「堅定歷史自信、增強歷史主動，踔厲奮發、勇毅前行、團結奮鬥」，「譜寫全面建設社會主義現代化國家新篇章，奪取中國特色社會主義新勝利」。

中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正一同參觀展覽。在北京的政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席以及中央軍委委員等人也參觀了這項展覽。

習近平本月14日晚抵達撒馬爾罕，開始對烏茲別克斯坦共和國進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。當地時間16日下午，習近平結束上合峰會後，經會場赴機場乘專機回國。這是2020年1月武漢爆發新冠疫情以來，習近平首次出國訪問。

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責任編輯：袁瑋婧