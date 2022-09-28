在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26

人民幣兌美元繼續走低。在岸價今日（28日）收報7.2458，較上日大跌878點，創2008年以來新低。離岸價跌穿7.26關口，日內亦跌超800點，創有記錄以來新低。

今日官方開出的中間價報7.1107，較上日下調385點，創2020年6月2日以來新低。中間價本周連續調整，體現監管層容忍度上升。消息人士稱，報價行計劃這兩日開始在人民幣兌美元中間價報價中，重新引入逆周期因子，助人民幣滙率保持雙向波動。

據路透社報道，一位消息人士昨日透露，報價行計劃這兩日開始在人民幣兌美元中間價報價中，重新引入逆周期因子；政策持續加碼，意在提升匯率雙向波動，對沖單邊走勢。

交易員稱，由於監管層此前就對中間價採取超預期的過濾，因此即便正式宣布重新引入逆週期因子，可能效果也比較有限，除非真金白銀地入市維穩。

人行日前宣布上調外滙風險準備金率至20%，措施今日生效。本周初，花旗就預測，接下來的行動可能包括正式宣布引入中間價逆週期因子，以及收緊離岸人民幣流動性的措施。而在美元走強的環境下，人民幣兌美元匯率將至7.3。

外滙市場自律機制是由銀行間外滙市場成員組成的市場自律和協調機制，當前有14間報價行。這14間報價行根據定價機制向外滙交易中心(CFETS)報價，CFETS根據一定規則處理後確定當天的人民幣中間價。2020年10月秘書處稱，報價行陸續主動將人民幣兌美元中間價報價模型中的逆週期因子淡出使用。

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責任編輯：尹航

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