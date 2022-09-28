上海公布穩增長措施：大力促進汽車、住房等大宗消費

上海市人民政府印發《上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施》提出，全力促進消費市場潛力釋放。大力促進汽車、住房等大宗消費。措施還包括，加大會展行業扶持力度；加大航空業紓困補助力度等。

在著力助行業促發展方面，

加大文化旅游體育行業紓困力度。通過宣傳文化發展專項資金引導，聯動各社會主體共同出資，實施電影票價補貼。

加大會展行業扶持力度。支持重點展會有序復展，對2022年克服疫情影響在滬舉辦的對外經濟技術展覽會，舉辦單位實際發生的場租費用按照不超過10%的標準給予補貼，單場補助金額最高100萬元。

支持廣告行業恢復發展。對提供廣告服務的單位和個人，按照其2022年第四季度實際繳納文化事業建設費的50%給予資金支持。

加大航空業紓困補助力度。制定實施2022年上海航空業補助方案，重點對消殺、核酸檢測、空中保障能力建設、貨郵國際中轉業務等方面給予補貼，支持航空業防疫和恢復發展。

支持各類生活性服務業恢復發展。

在著力擴需求穩增長方面，全力促進消費市場潛力釋放。大力促進汽車、住房等大宗消費，取消對符合國五及以上排放標准的小型非營運二手車遷移限制，按照國家政策規定，延續免征新能源汽車購置稅政策至2023年底；合理支持剛性和改善性住房需求，加強住宅項目建設交付保障，加大保障性租賃住房建設籌措力度，著力構建「一張床、一間房、一套房」的多層次租賃住房供應體系，確保房地產市場平穩健康發展。

結合辦好全國首屆「國際消費季」暨第三屆上海「五五購物節」以及全球新品首發季、夜生活節、上海旅游節等標杆活動，放大10億元「愛購上海」電子消費券乘數效應，廣泛動員重點商圈、電商平台以及零售、餐飲、文體旅商戶等積極參與並配套開展打折讓利、優惠疊加等活動，著力促進消費回補。

持續投放面向市民的體育消費券，對使用體育消費券的健身場館給予每月1500元的防疫物資補貼。加快釋放綠色智能家電消費潛力，對本市消費者購買綠色智能家電等個人消費給予支付額10%、最高1000元的一次性補貼。

支持消費市場創新發展，對具有市場引領性的創新業態、模式及創意活動以及對消費市場增長有突出貢獻的企業適當予以支持，每年獎勵上限為零售企業100萬元/家、餐飲企業50萬元/家，獎勵資金實行預算總額控制。

在著力強主體增動能方面，支持小微企業升級發展。支持「專精特新」中小企業茁壯成長。支持高新技術企業創新發展。支持優質企業上市。

此外，還包括著力優環境強服務的9條措施。

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責任編輯：尹航

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