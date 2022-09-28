內地iPhone 14銷售量不如預期，許多黃牛甚至被迫賠錢清倉，4款iPhone 14中僅有Pro機型表現亮眼，標準版銷量按年下降超過7成，大幅拖累整體銷售量。有分析人士甚至認為，iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌。

彭博(Bloomberg)援引Jefferies的分析師稱，消費者在iPhone 14交付的頭三天搶購了98.7萬部，比去年iPhone 13系列手機的同期銷量低了11%。

▲ iPhone14內地銷量罕見2位數下跌 或成史上銷量最差機型

Jefferies在一份關於罕見的銷量兩位數下滑的報告中表示：「這些初步數據表明，iPhone 14的銷量可能沒有預訂水平所顯示的那麼強勁，因為預訂不需要支付任何費用。」

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蘋果公司(AAPL)最新智能手機系列的亮相表現平平，延續了這個全球最大手機市場令人失望的銷售勢頭，該市場受到了疲弱的經濟和嚴格的新冠疫情限制措施的打擊。7月份，智能手機出貨量暴跌近三分之一，至1,910萬部。

連日來有關iPhone 14銷售不如預期的傳聞不斷，最敏感與最受議題的消息來自於網上傳言黃牛削價清倉。針對iPhone 14銷量大跌的傳聞，內地知名經濟學家任澤平27日在社交媒體發文表示，蘋果「過度消耗果粉們對喬布斯的喜愛」，「iPhone14滑鐵盧可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌」。

責任編輯：李冰琪