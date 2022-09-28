孫力軍政治團夥成員之一 國安部前黨委劉彥平涉受賄被公訴

國家安全部前黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平涉嫌受賄案件，近日被依法提起公訴。

劉彥平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，劉彥平利用擔任公安部警衛局副局長、政委、局長，公安部黨委委員、部長助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中央紀委駐國家安全部紀檢組組長、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長，十九屆中央第五輪巡視第十四組組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

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現年67歲的劉彥平今年3月落馬，本月初被「雙開」（開除黨籍和公職），隨後被逮捕。中紀委國家監委當時通報稱，劉彥平參加公安部前副部長孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，濫用公安警衛權力撈取政治資本、謀私斂財等。

孫力軍案是中共十九大以來最嚴重案件之一，除劉彥平，該政治團夥另外六名成員已被判刑，其中孫力軍、傅政華和王立科一審被判死緩。

責任編輯：易燕丹

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