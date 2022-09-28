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鄭永年官媒撰文：下一步全球化需要中國引領

社會熱點 12:49 2022/09/28

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香港中文大學(深圳)教授、前海國際事務研究院院長鄭永年28日在內地《環球時報》撰文指出，近來美國有不少鼓噪跟中國「脫鉤」聲音。對此，需要多元視角看待，才可能有現實的評估。這不是「脫鉤」的問題，而是世界秩序將變成什麼樣的問題。中國作為世界第二大經濟體，引領全球化不僅是為自己，而是為了整個世界。

鄭永年堅信，儘管中美兩國依存度會減低，但兩國不可能完全「脫鉤」。美國一部分人當然想全面「脫鉤」，但是，中美之間是否「脫鉤」不是美國、更不是想要「脫鉤」的力量說了算。中國在任何一個領域，比如核武器、航太、新能源、人工智能等，有了發展，別國就會來參與。這取決於中國原創技術的能力和進展。

習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

【中美角力】美國宣布延續對華貨品關稅措施 將繼續複審

鄭永年稱，不要只看到政治阻力，還要看到資本動力。拿芯片來說，在沒有政治操弄下，是符合市場供需狀態。如果中國芯片市場沒有了，美日韓甚至台灣的企業都會遭受巨大損失。技術邏輯跟政治邏輯不一樣，現在多講政治邏輯，但不能忽略技術邏輯。

現在，中國一些「卡脖子」領域較受影響。這是客觀現實。因為中國之前「爬」得太快了，美國在「山頂」設置障礙不想讓中國往上「爬」。但說不定可以另闢蹊徑，從山的另一面上去。顯然，一個開放的中國不僅不會放棄這座山，更會作出更大貢獻。

鄭永年：外資不僅不會走，還會更多地進來

鄭永年認為，中國沒有稱霸想法，更沒有傷害美西方的主觀意願。向世界出口的是物美價廉的「中國製造」，是有獲得感的東西，不是像美國那樣輸出「民主」。從資本的本性來說，哪有什麼動機離開中國？不僅因為中國的市場大，更重要的是中國政治穩定、社會穩定。所以要有信心，只要中國足夠開放，外資不僅不會走，還會更多地進來。

鄭永年強調，歸根結底，還是要鞏固基本盤，並補齊短板。今天，處在新的世界經濟周期裡，中國面臨的問題是：怎麼去引領這個新周期？如果說前面一波全球化，中方是積極的參與者，那麼下一步需要引領全球化。

鄭永年強調，美國把中國看成世界上唯一有意願有能力構成挑戰的競爭者，但是中方要表明，中方的目標不是打敗美國，而是繼續推進全球化，並且有能力有意願來引領下一波全球化。所以美國搞「脫鉤」時，中方堅決反「脫鉤」。當美國要把中方趕下山時，要告訴美國人，這座山不是你的，而是世界的，而且中方對這座山的貢獻會越來越大。

責任編輯：李冰琪

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