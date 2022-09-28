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賣核酸團購券高於政府指導價 北京一檢測機構被罰18.5萬元

社會熱點 14:57 2022/09/28

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北京北基醫學檢驗實驗室有限公司，通過美團APP銷售核酸檢測團購券，被認定價格高於政府指導價，近日被石景山區市場監管局罰款18.5萬元（人民幣，下同）。

北京市市場監管局網站公示的行政處罰決定書顯示，北京北基醫學檢驗實驗室有限公司自今年2月18日起，通過美團APP銷售核酸檢測團購券。該公司銷售每次40元的核酸檢測團購券時，會贈送消費者一張默認使用的5元優惠券，每筆訂單只能使用一張。

3月18日，該公司在一筆訂單中銷售2張核酸檢測團購券，但5元優惠券默認只有1張。換言之，每張團購券只優惠了2.5元，銷售單價為每次37.5元。3月30日，該公司銷售核酸檢測咽拭子團購券1張，單價為每次40元。

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根據北京醫保局印發的新冠核酸檢測項目價格通知，自去年12月起，核酸檢測的政府指導價為每次35元；至今年4月，指導價下調為每次24.9元。因此，涉事公司上述兩筆銷售訂單，均屬於不執行政府指導價的行為。

另外，該公司被查出在今年2月18日至4月1日銷售核酸檢測團購券時，以每次40元作為減價基準，每筆訂單贈送一張5元優惠券予消費者。由於政府指導價最高不得超過每次35元，故公司標價每次40元、優惠5元的情況並不存在，行為屬於利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易的行為。

責任編輯：易燕丹

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