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秦剛：台灣屬中美關係最敏感問題 兩國合作是唯一正確選擇 

國情動向 15:39 2022/09/28

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中國駐美大使秦剛表示，台灣是中美關係中最敏感的問題，美方應明明白白反對和制止「台獨」。此外，中美兩國擁有巨大共同利益和共同責任，合作是唯一正確選擇。

中國駐美大使館舉行慶祝國慶73周年網上招待會，秦剛在致辭時表示，中美都是偉大的國家，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，但當前兩國關係面臨嚴峻挑戰。

秦剛指出，台灣問題事關中國主權與領土完整，是中方核心利益所在，是中美關係中最重要最敏感的問題。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，尊重14億多中國人民的共同意願，明明白白反對和制止「台獨」，以實際行動支持兩岸關係和平發展和中國和平統一進程，切實維護中美關係大局和台海和平穩定。

【中美角力】秦剛指美國有「中國恐懼症」且還在蔓延

秦剛：台灣問題處理不好 將對中美合作帶來顛覆性影響

他續稱，當今世界動盪和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯，中美擁有巨大共同利益和共同責任，合作是唯一正確選擇。把中國視作威脅和挑戰，以戰略競爭定義中美關係是嚴重的戰略錯誤，只會把中美推向對抗衝突，把世界推向分裂動盪，是一場沒有贏家的大國政治悲劇。

秦剛又希望美方與中方相向而行，加強對話、減少誤解、管控分歧、拓展合作，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道，這符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期盼。

責任編輯：易燕丹

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