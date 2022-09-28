發改委：中國糧食連年豐收 產需中長期仍將是緊平衡態勢

國家發改委農村經濟司司長吳曉表示，當前中國糧食連年豐收、供應充裕、市場穩定，與國際糧食市場大起大落形成鮮明對比，今年糧食豐收在望。不過，中國糧食產需中長期仍將是緊平衡態勢，確保國家糧食安全這根弦，一刻也不能放松。

中國糧食產需中長期仍將是緊平衡態勢

在今天的國家發改委新聞發布會上，農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德指出，中國糧食產能穩步提升，產量穩定在1.3萬億斤以上，中國人自己的飯碗端得越來越牢。

面對疫情、烏克蘭危機對全球糧食供應鏈帶來的嚴重衝擊，國家發改委農村經濟司司長吳曉指出，國家發改委強化底線思維、極限思維和憂患意識，堅持立足國內保障糧食基本自給的方針，深入實施國家糧食安全戰略，著力健全糧食產購儲加銷體系，以國內穩產保供應對外部環境的不確定性。

在統籌調控糧食市場，穩定糧食產業鏈供應鏈的工作部署上，吳曉介紹，中國已健全糧食全產業鏈監測預警體系，加強市場調控和應急保障。同時，合理確定中央和地方儲備規模，優化儲備品種和布局。

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另一方面，不斷完善糧食加工業區域布局和產業結構，暢通「北糧南運」物流通道，健全成品糧油加工、運輸和銷售網絡，提升糧食調撥集散能力和應急保供能力。加強全環節糧食節約減損，反對食物浪費。

吳曉表示，當前，中國糧食連年豐收、供應充裕、市場穩定，與國際糧食市場大起大落形成鮮明對比。中國堅守谷物基本自給、口糧絕對安全的底線，下大氣力調整農業結構，千方百計擴種大豆和油料，今年糧食豐收在望。

吳曉也指出，中國糧食產需中長期仍將是緊平衡態勢，確保國家糧食安全這根弦一刻也不能放松，在構建更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系方面，還要持續努力。

責任編輯：尹航

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