二十大前夕公安部掃黑 百日行動逮嫌疑人逾143萬

在唐山發生打人事件後，公安機關開展夏季治安「百日行動」，中國公安部今日（28日）表示，截至目前，「百日行動」共破獲刑事案件64萬餘起，抓獲違法犯罪嫌疑人143萬餘名。

據中新社報道，公安部舉行新聞發佈會。仇保利在會上通報，6月25日以來，公安部黨委針對安全穩定形勢和夏季治安特點，統籌指揮全國公安機關開展夏季治安打擊整治「百日行動」。各級公安機關全警動員、全力以赴，從「打防管治」四條戰線波次發起凌厲攻勢。

仇保利稱，截至目前，「百日行動」共破獲刑事案件64萬餘起，抓獲違法犯罪嫌疑人143萬餘名，掛牌整治治安亂點7442個，全國刑事案件實現了立案同比下降、破案同比上升。

仇保利表示，公安機關把打擊鋒芒對準具有夏季治安特點的違法犯罪和群眾反映強烈的治安亂點，用硬的拳頭保護婦女、未成年人、老年人、殘疾人等弱勢群體。

據介紹，公安部三批次掛賬督辦309起重點案件，已破獲287起，省市兩級同步掛賬督辦5104起，已辦結3641起。各級加強統籌協調，各地集中優勢資源，一些時隔多年的積案得以破獲，大量久拖不決的案件攻克難關，有力地懲治了犯罪、安定了人心。

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責任編輯：袁瑋婧