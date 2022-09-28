全國外匯市場自律機制電視會議昨日召開，會議指出，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義；自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性。消息一出，人民幣在岸、離岸短線拉升逾百點子。

據人行官網新聞稿，參加會議的有人行、外匯局有關司局，人民銀行上海總部，全國外匯市場自律機制核心成員參會。

會議強調，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義。人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，中國經濟總體延續恢復發展態勢，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加扎實。

會議指，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。必須認識到，匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

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▲ 人行召開外匯市場自律機制會議 人民幣短線拉升逾百點子

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升幫助企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

人行開會消息發出後，在岸人民幣兌美元短線拉升超百點，目前報7.2385；離岸人民幣兌美元拉升超200點，目前報7.2398。

責任編輯：李冰琪