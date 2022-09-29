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美召開太平洋島國峰會 提供援助抗衡中國影響

國情動向 09:33 2022/09/29

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美國一連兩日召開太平洋島國領導人峰會，承諾向各國提供更多援助和加強外交關係，抗衡中國在該地區的影響力。已與中國達成安全協議的所羅門群島，據報將拒絕簽署大會的聯合聲明。北京此前呼籲美國在向島國提供支持上說到做到，並指島國需要的是互利合作，而不是地緣政治操作。

在周三（28日）的峰會首日，國務卿布林肯與12國領導人共晉午餐，他指，華府會加強與島國合作，又指各國有權選擇自己的道路。美國官員透露，美方會宣布向這些國家提供巨額經濟援助，及協助應對氣候變化的影響，亦會公布新戰略，包括任命首名太平洋島嶼事務特使，並把派駐該地區的使團增加至9個。

白宮印太事務官坎貝爾此前還透露，美國及盟友希望與這些國家加強海上安全合作，並促進它們與日本、澳洲及印度等國的通信聯繫。

各國在峰會結束後將發表聯合聲明，預計涵蓋可持續發展、氣候變化、維護太平洋地區安全和貿易等議題。所羅門群島所已發出外交照會，宣布不會簽署。這是美國首次同時接待這麼多名太平洋島國領導人，路透社指，自二戰以來，美國一直將該個地區視為海上的後花園，但中國影響力近年正穩步推進。

責任編輯：陳建錫

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