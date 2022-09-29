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人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收報7.2

經濟脈搏 16:41 2022/09/29

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人民幣兌美元昨（28日）急跌800多點，在岸價16時30分收報7.2458，創14年低。其後人行公布消息維穩，在岸價回升至7.20附近。

今日中間價報7.1102，較上日調升5點。早盤在岸價一度收復7.16關。截至下午收市，在岸價報7.2000，較上日升458點。

人行昨日公布，周三（27日）舉行的全國外滙市場自律機制電視會議強調，外滙市場事關重大，保持穩定是第一要義；人民幣滙率保持基本穩定擁有堅實基礎，必須認識到，滙率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣滙率單邊升值或貶值，久賭必輸。

會議並要求，自律機制成員單位要自覺維護外滙市場的基本穩定，堅決抑制滙率大起大落。

官媒：人民幣滙率不會持續快速貶值

官媒《證券時報》今日發表評論稱，從更準確的相對速度和橫向比較看，人民幣兌美元滙率貶值速度已相當克制，人民幣滙率不會持續快速貶值，這也是截至目前人行尚未大力干預滙市的底氣。

文章指，短期內聯儲局仍會強勢加息，美滙指數難現轉弱拐點，包括人民幣在內的眾多非美貨幣仍會進一步承壓，但只要市場預期能穩得住，隨着國內經濟穩增長政策的不斷見效，美滙指數就難對人民幣滙率掀起大的風浪。

文章認為，面對美元「他強任他強」，中國國內要做到「清風拂山崗」，一方面離不開外滙市場主管部門繼續加強跨境資金流動和市場預期的監測，準備好風險對沖預案，以及繼續「以我為主」，穩住國內經濟大盤。

文章又強調，外滙市場參與主體亦需要理性冷靜看待全球滙率的短期劇烈波動，避免追漲殺跌，通過「逢高結滙、逢低購滙」和滙率套期保值等對沖手段降低滙率風險敞口。

人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21

責任編輯：尹航

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