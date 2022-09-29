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習近平與岸田文雄就中日建交50周年互致賀電

國情動向 10:39 2022/09/29

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國家主席習近平今日（29日）與日本首相岸田文雄就中日邦交正常化50周年互致賀電，習稱重視兩國關係發展，願與岸田共建契合新時代要求的中日關係。

習近平指，50年前的今天，中日兩國老一輩領導人審時度勢，高瞻遠矚，作出實現中日邦交正常化的重大政治決斷，揭開了兩國關系嶄新篇章。50年來，在兩國政府和人民努力下，雙方達成四個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作不斷深化，給兩國帶來重要福祉，促進地區乃至世界和平與發展。

習強調，他高度重視中日關系發展，願同岸田文雄首相一道，引領雙方以邦交正常化50周年為契機，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

岸田指，50年來，日中兩國在經濟、文化、人民往來等廣泛領域合作取得長足發展。日方願同中方一道，著眼中日關係的下一個50年。

同日，國務院總理李克強同岸田文雄互致賀電，李指，中日兩國地緣相近、文緣相通，同為地區和國際社會重要國家，中方願同日方一道，致力和平友好共處，維護兩國關係政治基礎，深化各領域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推動中日關係以邦交正常化50周年為新起點，持續健康穩定前行。

共同社指，日中領導人已有近3年未舉行面對面的正式會談，岸田正尋求首次與習會面，但具體日程尚無眉目，同時兩國圍繞釣魚島和台灣的對立勢必長期化。

責任編輯：陳建錫

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國防 地緣政治 外交 中日關係 中國 日本 李克強 習近平

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