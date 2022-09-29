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中國參與全球治理是想「另起爐灶」？外交部這樣回答

社會熱點 11:07 2022/09/29

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中國外交部副部長馬朝旭表示，中國推動全球治理體系變革，不是「另起爐灶」，而是使其更加公正合理。無論國際風雲如何變幻，中國踐行真正多邊主義的決心不會變。

馬朝旭：國際秩序不能由少數國家制定所謂規則

中宣部今日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹新時代外交工作有關情況。

當被問及有質疑聲認為，過去十年中國積極參與全球治理體系變革和建設，想要「另起爐灶」，改變「基於規則的國際秩序」，馬朝旭強調，中國推動全球治理體系變革，不是什麼「另起爐灶」，而是使其更加公正合理。國際秩序只能以公認的國際法為基礎，不能由少數國家制定所謂的規則，更不能把自己的「家幫」「家規」強加於人。

他表示，無論國際風雲如何變幻，中國踐行真正多邊主義的決心不會變，完善全球治理的努力不會變，推動多邊合作的行動不會變。

批評中方破壞國際秩序 賀錦麗：美將繼續深化與台「非官方關係」

馬朝旭說，中國忠實履行聯合國安理會常任理事國職責與使命，累計派出5萬多人次參加聯合國維和行動，已成為第二大聯合國會費國、第二大聯合國維和攤款國，面臨烏克蘭危機、朝鮮半島核、伊朗核、阿富汗等熱點問題，中國始終堅持勸和促談，倡導以和平方式解決爭端。中國以促進世界安危與共為己任，提出了全球安全倡議，已經得到70多國讚賞和支持。

馬朝旭說，中國率先實現聯合國千年發展目標，帶頭落實聯合國2030年可持續發展議程，對全球減貧貢獻率超過70%。中國以自身的新發展為世界提供新機遇，多年來為世界經濟增長平均貢獻率超過30%。中國發起全球發展倡議，設立中國-聯合國和平與發展基金，深化南南合作，為人類發展事業注入強勁動力。

他表示，中國堅定落實氣候變化《巴黎協定》，宣示碳達峰、碳中和目標和國家自主貢獻新舉措，為合作應對氣候變化發揮關鍵作用。舉辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，出資成立昆明生物多樣性基金，堅定做全球生態文明治理的行動派。中國積極參與全球數字治理，提出《全球數據安全倡議》，推動全球數字治理體系朝著更加公正合理的方向邁進。

他還說，最近中國就糧食安全、能源安全提出相關倡議，為解決當前世界所面臨的難題提出中國的解決方案。

責任編輯：尹航

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