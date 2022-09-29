發改委：繼續清理負面清單以外限制 擴大製造業外資流入

國家發改委稱，將加緊出台2022年版《鼓勵外商投資產業目錄》、以製造業為重點的外資穩存量措施，繼續清理負面清單外的限制，以擴大製造業外資流入。

發改委官員今日（29日）在新聞發佈會上稱，當局加緊出台新版《鼓勵外商投資產業目錄》，其中會擴大鼓勵範圍，引導外資投向製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北地區；出台製造業引資專項政策，重點促進外資擴增量穩存量提質量施，加強投資服務；推進重大外資項目落地實施，進一步完善重大外資項目工作專班機制，推動前5批標誌性重大外資項目加快實施，適時推出第6批具有牽引帶動作用的重大外資項目；加強外商投資服務。

在外資准入方面，當局將以適當方式組織國際產業投資合作系列活動，為跨國公司投資和地方招商引資搭建平台；繼續清理負面清單之外的限制，加強知識產權保護，保障外資企業平等適用各項政策，讓其切實享受中國國民待遇。另外，當局將會同各地區各部門強化市場基礎制度規則統一，推進市場設施高標準聯通，打造統一的要素和資源市場，推進商品和服務市場高水平統一，推進市場監管公平統一，進一步規範不當市場競爭和市場干預行為。

會上又提到，自中共十八大以來， 境外中資企業從2012年底近2.2萬家增至超過4.5萬家，境外投資存量從0.5萬億美元增至超過2.7萬億美元。

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