未來中國外交路線怎麼走 外交部：繼續披荊斬棘、勇毅前行

中國外交部副部長馬朝旭表示，中國開展外交鬥爭，針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益。中國外交將繼續披荊斬棘、勇毅前行，始終做國家和人民利益的忠誠衛士。

馬朝旭：中華民族任人宰割的時代一去不復返

中宣部今日舉行「中國這十年」系列主體新聞發布會，介紹新時代外交工作有關情況。路透社記者提問，未來五年中國外交是否會繼續堅持鬥爭。馬朝旭表示，維護國家主權、安全、發展利益是中國外交的神聖使命。中共十八大以來，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，我們以更堅定的意志、更扎實的行動、更有力的舉措，構築起捍衛國家利益和民族尊嚴的堅強防線，把國家發展和安全的主動權牢牢掌握在自己手中。

馬朝旭說，我們旗幟鮮明捍衛一個中國原則，實現同9個國家建交復交，在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑，鞏固了國際社會一個中國共識，有力阻遏外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂及治的良好態勢。以事實真相戳穿涉疆謊言，挫敗「以疆制華」的政治圖謀。穩步推進「南海行為準則」磋商，維護了南海局勢總體穩定。

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他提到，我們抵制疫情政治化、病毒標簽化逆流，80多國以致函、發表聲明等方式反對將病毒溯源問題政治化。我們在聯合國人權理事會和聯大三委連續7次挫敗反華人權行動，形成近百國支持中國正義立場、反對以人權問題為借口干涉中國內政的強大聲勢。經過不懈努力，被非法拘押1000多天的孟晚舟女士平安回到祖國。

馬朝旭最後說，開展外交鬥爭，針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益，反對的是霸權霸道霸凌，伸張的是國際公平正義。我們用行動告訴世界，中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了，沒有任何力量能夠阻擋中國發展前進的步伐。

我們有主動迎戰的底氣，不畏強權的骨氣，維護正義的志氣。中華民族嚇不倒、壓不垮，不怕鬼、不信邪，我們決不會坐視國家利益受損，任何人不要指望中國吞下損害自身利益的苦果。前進道路上，中國外交將繼續披荊斬棘、勇毅前行，始終做國家和人民利益的忠誠衛士。

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責任編輯：尹航

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