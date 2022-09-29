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巴拉圭據報呼籲台灣投資10億美元 鞏固邦交關係

國情動向 11:58 2022/09/29

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巴拉圭總統阿布鐸據報呼籲台灣投資10億美元，以鞏固雙方的邦交關係，對抗要求轉投中國大陸的輿論壓力。台外交部指，阿布鐸的呼籲具深遠意義。

阿布鐸在訪華期間接受外媒專訪，他指，台灣對非邦交國投資超過60億美元，巴拉圭想要從中爭取10億美元的投資，這有助於雙方建立戰略聯盟。他透露，作為牛肉出口大國，當肉類價格下跌，製造商無法將商品輸入中國大陸市場，輿論壓力正湧向政府，要求政府打開大陸市場，並質問「台灣可以給我們甚麼？」

另外，阿布鐸又提到，在爭取新冠疫苗的過程中，巴拉圭因與台灣的邦交關係，無法取得中國疫苗。他曾派出衛生部長與中國官員接觸，但未有成果。

報道指，台灣多數的邦交國都在拉美和加勒比海，北京正逐步以利相誘撬台灣牆腳，包含提供援助、貸款和貿易機會。巴拉圭是台灣最大的邦交國，斷交勢將造成巨大影響。過去5年來，巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加和尼加拉瓜已紛紛與台斷交，這令美國大為緊張，後者希望看到台灣在拉美地區維持邦交。

台外交部稱，阿布鐸的投資呼籲對台巴戰略夥伴關係具有深遠意義，政府呼籲台灣企業訪問並拓展對巴拉圭的投資計畫。

去年一項研究指，巴拉圭與台灣的邦交關係，令該國在一段長時間內每年損失相當於國內生產總值1%的援助和投資。

責任編輯：陳建錫

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