應對美國挑撥 內地學者籲用中菲油氣合作降溫南海地緣競爭

中國南海研究院創始院長吳士存表示，在美國利用南海問題離間中國東盟關係，迫使東盟國家「選邊站」的背景下，可藉由中菲油氣合作為先導，帶動中菲南海全方位的海上合作，進而帶動中國與南海沿岸國的海上全面合作，降溫南海地緣競爭。

吳士存在《環球時報》撰文稱，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）近日表示，菲律賓有意願重啟同中國在南海的石油和天然氣聯合開發談判，以擴大其能源來源的多元化。他還承諾加強菲中關係，並強調這種關係對於兩國都是有利的。此前，他也曾對中方表示，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。

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吳士存表示，小馬可斯的最新表態再次讓陷入僵局的中菲南海油氣合作燃起希望。雖然法律適用問題與主權權利行使和管轄權聲索存在關聯，因而具有一定的政治敏感性，但在合作「不影響雙方主權和海洋權利主張、不影響雙方關於海洋法等問題的立場」這一前提下，中菲兩國完全可以通過「共同制定新規則」或「各自適用本國法律」或「適用某一國法律」的方式處理磋商和談判過程中出現的法律適用問題。

吳士存稱，中菲油氣合作的意義不應僅限於兩國油氣行業層面，它對帶動《南海各方行為宣言》框架下的科研、環保、人道搜救及海上執法等其他領域的海上務實合作，甚至中國與其他聲索國之間的海上合作都具有重要的外溢和示範效應。

他續指，以中菲油氣合作為先導帶動中菲南海全方位的海上合作，進而帶動中國與南海沿岸國的海上全面合作，可引領南海形勢由大國地緣政治競爭回歸到南海爭議當事國對話、合作的正確軌道，降低中國東盟關係中的「南海因素」，這對形成區域多邊主義框架下海上合作與秩序構建為主旋律的地區性海洋合作新格局意義非凡。

責任編輯：易燕丹

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