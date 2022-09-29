國慶假期南方多地或破最高溫紀錄 4日起局部地區降溫超20℃

今年國慶假期前期（10月1日至4日），中國南方將出現同期罕見的大範圍高溫天氣，武漢、合肥、杭州、南昌、南京等多地將打破10月最高氣溫紀錄。10月4日以後，南方將體驗換季式降溫，部分地區累積降溫可達20℃以上，冷熱轉換劇烈。

9月26日起，華南等地高溫再度發展。隨著副熱帶高壓加強並逐漸北抬西伸，十一假期前半段，南方此輪高溫過程也將進入鼎盛階段，高溫強度、範圍同期罕見。

江南局地最高氣溫或逼近40℃

10月1日至4日，淮河以南地區將出現同期罕見的大範圍高溫天氣，影響範圍將超100萬平方公裡。江南大部、華南中北部以及江淮、江漢等地最高氣溫將有35~37℃，江南局地最高氣溫甚至會逼近40℃。

南方這輪高溫具有一定極端性，多地高溫強度、高溫日數以及高溫最晚出現時間都可能刷新歷史同期紀錄。

省會級大城市中，南昌和福州未來五天持續高溫，武漢、合肥、杭州10月1日至3日連遭高溫。武漢、合肥、杭州、南昌、南京最高氣溫，很有可能打破有完整氣象記錄以來10月同期最高氣溫紀錄，其中合肥、杭州、南昌或連續破紀錄，南京、杭州還將是有氣象記錄以來的最晚高溫。

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為何今年國慶會有如此強勢的高溫？中國天氣網氣像分析師李靚稱，10月初副熱帶高壓強勢控制中國南方大部地區，如此強盛的副熱帶高壓，一般是在大暑時節才會看到。通常副熱帶高壓控制區域盛行下沉氣流，晴朗少雨，風力也很小。在這種情況下，太陽輻射可以更多到達地面，使地面和近地面大氣獲得更多的熱量，就像給地面蓋上一個大蒸籠，容易出現高溫。

降溫後 最高氣溫僅15℃左右

10月3日前後，南方的高溫會達到巔峰。10月4日以後，隨著強冷空氣南下，氣溫將從北到南驟降，降溫幅度普遍會超過10℃，江淮、江南一些地區累積降溫可達20℃以上。城市中，合肥、武漢、南京10月4日至5日累積降溫幅度或達20℃及以上，降溫過後最高氣溫僅有15℃左右。

李靚提醒，國慶假期前期南方高溫範圍廣、強度大，公眾請注意防暑，出行盡量避開高溫時段。假期後半段降溫劇烈，需注意關注臨近預報，及時添衣保暖，謹防感冒。

責任編輯：易燕丹

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