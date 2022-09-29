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美媒：中國電動車進軍歐洲市場或面臨「減速」

國情動向 15:44 2022/09/29

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美媒：中國電動車進軍歐洲市場或面臨「減速」

中國近年銳意發展電動車行業，歐洲則是中國電動車重點開拓的海外市場，比亞迪更準備在歐洲推出中高檔車型。中國電動車在歐洲市場雖然已有一定成績，佔有一席之地，但美國傳媒認為，要打入歐洲豪華電動車市場仍面臨不少困難，亦可能增加歐洲本土汽車業的疑慮，令歐洲對中國電動車推出更多障礙。

《華爾街日報》稱，中國電動車品牌或在歐洲遭遇「減速帶」。文章提及，比亞迪計劃秋季在歐洲推出緊湊型SUV Atto 3，起價3.8萬歐元。這會是同級電動車中價格最實惠的產品之一，對手包括福士汽車的ID4，和Tesla的Model Y。比亞迪還計劃在歐洲推出豪華轎車和全尺寸SUV，起價7.2萬歐元。

文章指，中國汽車品牌在歐洲市場已有一席之地，但銷量不大、名聲不顯。極星（Polestar）和名爵（MG）是目前歐洲銷量最高的中國電動車。豪華品牌蔚來（NIO）去年進入挪威市場，目前正準備在德國、丹麥、瑞典和荷蘭推出產品，亦計劃明年進入英國等。

這種擴張意味，歐洲接觸的不只會是中國製造電動車，還有濃厚的中國元素。比亞迪近日就大力宣傳了「龍顏」車頭設計和「中國結」尾燈等特點。

Schmidt Automotive Research認為，歐洲在豪華車市場以奔馳、寶馬和奧迪等品牌為核心，中國品牌發揮空間不大，日韓等亞洲高端品牌在歐洲也舉步維艱。

文章表示，中低端市場或許有所不同。比亞迪垂直整合聞名，公司一直自主生產電池，鑑於目前供應短缺，這是一個巨大優勢。在接下來的幾年，只要推出有吸引力、價格合理的電動車，可能足以克服人們對一個陌生品牌的懷疑。

但另一方面，中國出口歐盟汽車會因10%關稅而處於劣勢。此外，如果大量中國汽車出現在歐洲，也會強化對增設貿易壁壘的政治支持，因為歐洲有龐大汽車工業需要保護。

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責任編輯：連兆鋒

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