  • 29°C
香港時間 : 2022929日 (四) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行：加強預期管理 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

經濟脈搏 16:00 2022/09/29

分享：

分享：

人民幣在昨日穩匯率會議後反彈，人行今日再發出早前會議新聞稿指，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

據人行官網新聞稿顯示，人行貨幣政策委員會2022年第三季度例會於9月23日在北京召開。會議分析了國內外經濟金融形勢。

會議認為，今年以來我國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，最大程度穩住經濟社會發展基本盤。穩健的貨幣政策靈活適度，保持連續性、穩定性、可持續性，科學管理市場預期，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率穩中有降，人民幣匯率預期總體平穩，雙向浮動、彈性增強，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

談及房地產保交樓方面，會議表示，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動「保交樓」專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口

人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21

至於中小企業方面，會議指出，深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沈，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21
2022/09/28
人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21
人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口
今日
人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口
在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26
2022/09/28
在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26
發改委：繼續清理負面清單以外限制 擴大製造業外資流入
今日
發改委：繼續清理負面清單以外限制 擴大製造業外資流入
商務部：消費總體有望延續恢復發展勢頭
今日
商務部：消費總體有望延續恢復發展勢頭

你可能感興趣

人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21
17:55 2022/09/28
人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21
人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口
今日 12:47
人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口
在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26
16:46 2022/09/28
在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26
貨幣政策 經濟 中國人民銀行 人民幣 金融 銀行 金融機構

下一篇文章

商務部：消費總體有望延續恢復發展勢頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

穩經濟大盤四季度會議召開 李克強：想方設法擴投資促消費
穩經濟大盤四季度會議召開 李克強：想方設法擴投資促消費
人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口
人行穩匯率會議後 中間價上調 在岸價收復7.16關口
在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26
在岸人民幣收市大跌878點穿7.24 離岸價穿7.26
iPhone14內地銷量罕見雙位數下跌 或成史上銷量最差型號
iPhone14內地銷量罕見雙位數下跌 或成史上銷量最差型號
人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21
人行召開外匯市場自律機制會議 離岸價彈至7.21
上海公布穩增長措施：大力促進汽車、住房等大宗消費
上海公布穩增長措施：大力促進汽車、住房等大宗消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款