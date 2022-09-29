人行：加強預期管理 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

人民幣在昨日穩匯率會議後反彈，人行今日再發出早前會議新聞稿指，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

據人行官網新聞稿顯示，人行貨幣政策委員會2022年第三季度例會於9月23日在北京召開。會議分析了國內外經濟金融形勢。

會議認為，今年以來我國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，最大程度穩住經濟社會發展基本盤。穩健的貨幣政策靈活適度，保持連續性、穩定性、可持續性，科學管理市場預期，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率穩中有降，人民幣匯率預期總體平穩，雙向浮動、彈性增強，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

談及房地產保交樓方面，會議表示，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動「保交樓」專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

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至於中小企業方面，會議指出，深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沈，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

責任編輯：李冰琪