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中國據報調整一帶一路應對美國加息 美媒：嚴審新貸款

國情動向 16:21 2022/09/29

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中國據報調整一帶一路應對美國加息 美媒：嚴審新貸款

中國「一帶一路」大計旨在協助發展中國家強化基建，貫通亞歐經貿通道，增強中國全球影響力。但全球經濟下行，通脹飆升，美國大幅加息，不少國家面臨更大債務壓力甚至破產風險下，美國傳媒報道，中國正大刀闊斧地調整一帶一路倡議，除了更嚴格審核新的貸款，還對此前不願接受的他國債務重組持更開放態度。

《華爾街日報》指，多個國家難以償還從中國借貸的債務，已有數以百億美元計的貸款變成壞賬，不少開發項目陷入停滯。中國的銀行已經大幅減少對低收入國家新項目貸款，目前主要工作是清理現有貸款組合。

報道引述中方參與決策的人士稱，經過近十年來中國國內銀行慷慨貸款之後，中國決策者正在討論較為保守的計劃，這在內部稱為「一帶一路2.0」。新版計劃會更嚴格評估新貸款項目；對於以前不願接受的貸款損失和債務重組談判，態度也轉為開放。

內地官媒曾報道，中國領導人在去年11月與高層官員的一次會議上，指出「一帶一路」面臨的國際環境正變得愈來愈複雜，強調需要加強風險控制和擴大合作。

《華爾街日報》稱，中國已開始與其他債權人合作來解決目前的債務困境，這個過程可能會令中國的銀行蒙受損失，這是後者長期以來一直反對的。

知情人士透露，中國財政部對讓銀行承擔貸款損失，一直持謹慎態度，特別是現時中國房地產嚴重低迷導致銀行業受到審視的時期。中國財政部持有國家開發銀行等中國主要貸款機構的股份。

據悉，中國央行已指出，中國需要在債務重組談判中更加靈活，以幫助抵禦新興市場金融危機。

中國央行一些官員已表示，美聯儲迅速加息，是促使中國改革一帶一路的一個原因。美國加息正推動美元升值，使得發展中國家償還外債的成本升高。

但報道強調，中國不太可能在一帶一路上全面退縮。消息人士所言及中國領導人近期講話都顯示，中方仍然認為，一帶一路對於促進中國在世界舞台上發揮作用有重要意義。

文章稱，儘管存在種種問題，但過去10年，一帶一路成功為中國拉攏了更多國家，許多接受貸款的國家在聯合國投票時站在中國一邊。中國更謹慎地放貸，可能會降低中國資金對一些國家的吸引力，從而加大爭取其他國家政府支持的難度。

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責任編輯：連兆鋒

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