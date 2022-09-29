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國慶假期臨近  衞健委︰堅決防止防疫「一刀切」

社會熱點 19:51 2022/09/29

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內地新冠疫情持續，加上國慶假期臨近，國家衞健委提醒， 要科學精準做好防疫工作，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全有序流動。

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家疾控局副局長雷正龍表示，當前全國疫情仍呈現「點多、面廣」的特點，主要集中在西藏、寧夏、貴州、黑龍江等省份，以Omicron變異株BA.5和BA.2.76亞分支為主。

但與8月相比，每日新增感染者數大幅下降，疫情波及範圍不斷縮小。海南、新疆等前期疫情比較重的省份，取得疫情防控的階段性勝利，西藏疫情平穩向好，貴州疫情得到控制。寧夏、黑龍江省疫情正處於發展階段，國家已派出工作組指導當地疫情處置。

國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測

國家衛健委推進健康碼互通互認 便利民眾有序出行

針對國慶假期臨近，國家衛健委新聞發言人米鋒指出，隨著人員流動和聚集增加，疫情傳播風險將會加大。要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，科學精準抓好疫情防控工作。堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全、有序流動。

當局另倡導民眾盡量在本地過節，減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。如果確需出行，要了解目的地的疫情情況，不要前往中高風險地區所在的縣區。此外，要按規定持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵等交通工具。

責任編輯：易燕丹

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