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【中國樓市】部分城市首套住房貸款利率下限獲放寬 目前已低至4.1厘

經濟脈搏 22:05 2022/09/29

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人行、銀保監會今日（29日）發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

目前內地首套房貸利率下限為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。而當前5年期以上LPR為4.3%，這意味着，內地首套房貸利率為不低於4.1%。

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這一政策措施的出台，有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水平，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

通知具體內容為，對於2022年6-8月份新建商品住宅銷售價格按月、按年均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

其次，按照「因城施策」原則，符合上述條件的城市政府可根據當地房地產市場形勢變化及調控要求，自主決定階段性維持、下調或取消當地首套住房商業性個人住房貸款利率下限，人民銀行、銀保監會派出機構指導省級市場利率定價自律機制配合實施。

責任編輯：李冰琪

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