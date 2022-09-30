  • 27°C
香港時間 : 2022930日 (五) 10:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

穩經濟一攬子政策實施 內地9月官方製造業PMI回升至50.1

經濟脈搏 09:47 2022/09/30

分享：

分享：

9月份，隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，官方製造業PMI（採購經理指數）重返擴張區間，錄50.1，創三個月高，較上月上升0.7個百分點，略勝於預期的49.7。這是在連續2個月運行在榮枯線以下後，重回擴張區間。非製造業商務活動指數為50.6，創四個月低。

新訂單指數低於臨界點 製造業市場需求仍不振

國家統計局公布，9月份，製造業PMI為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點以上。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，9月份，隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，PMI重返擴張區間。

從企業規模看，大型企業PMI為51.1，比上月上升0.6個百分點；中、小型企業PMI分別為49.7和48.3，比上月上升0.8和0.7個百分點，仍低於臨界點。

穩經濟大盤四季度會議召開 李克強：想方設法擴投資促消費

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。趙慶河指出，雖然本月製造業景氣水平有所回升，但從市場需求看，新訂單指數為49.8，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯不振。

受疫情等影響 服務業市場活躍度有所減弱

9月份，非製造業商務活動指數為50.6，比上月下降2.0個百分點，仍處擴張區間，但擴張有所放緩。

趙慶河指出，9月份，受疫情等因素影響，服務業商務活動指數降至48.9，比上月回落3.0個百分點，低於臨界點，服務業市場活躍度有所減弱。而建築業升至高位景氣區間。建築業商務活動指數為60.2，高於上月3.7個百分點。其中，土木工程建築業商務活動指數為61.0，是近4個月高點，表明近期出台的盤活專項債、政策性金融工具等政策措施進一步推動基礎設施建設項目落地，建築業生產活動擴張加快。

9月份，綜合PMI產出指數為50.9，比上月下降0.8個百分點，仍高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體繼續擴張，但擴張步伐有所放緩。

李克強主持召開國常會 幫助市場主體減負紓困

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
PMI 採購 國家統計局 經濟 疫情 經濟數據表現 財政政策 貨幣政策 中國市場 宏觀分析

上一篇文章

內地9月財新製造業PMI降至48.1遜預期 市場信心明顯減弱

下一篇文章

人民幣中間價續上調 報7.0998
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

iPhone14內地銷量罕見雙位數下跌 或成史上銷量最差型號
iPhone14內地銷量罕見雙位數下跌 或成史上銷量最差型號
【人民幣】傳人行要求國有銀行沽美元買人民幣 離岸價重上7.12（更新版）
【人民幣】傳人行要求國有銀行沽美元買人民幣 離岸價重上7.12（更新版）
人行：加強預期管理 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
人行：加強預期管理 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
商務部：消費總體有望延續恢復發展勢頭
商務部：消費總體有望延續恢復發展勢頭
穩經濟大盤四季度會議召開 李克強：想方設法擴投資促消費
穩經濟大盤四季度會議召開 李克強：想方設法擴投資促消費
發改委：繼續清理負面清單以外限制 擴大製造業外資流入
發改委：繼續清理負面清單以外限制 擴大製造業外資流入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款