穩經濟一攬子政策實施 內地9月官方製造業PMI回升至50.1

9月份，隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，官方製造業PMI（採購經理指數）重返擴張區間，錄50.1，創三個月高，較上月上升0.7個百分點，略勝於預期的49.7。這是在連續2個月運行在榮枯線以下後，重回擴張區間。非製造業商務活動指數為50.6，創四個月低。

新訂單指數低於臨界點 製造業市場需求仍不振

國家統計局公布，9月份，製造業PMI為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點以上。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，9月份，隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，PMI重返擴張區間。

從企業規模看，大型企業PMI為51.1，比上月上升0.6個百分點；中、小型企業PMI分別為49.7和48.3，比上月上升0.8和0.7個百分點，仍低於臨界點。

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從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。趙慶河指出，雖然本月製造業景氣水平有所回升，但從市場需求看，新訂單指數為49.8，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯不振。

受疫情等影響 服務業市場活躍度有所減弱

9月份，非製造業商務活動指數為50.6，比上月下降2.0個百分點，仍處擴張區間，但擴張有所放緩。

趙慶河指出，9月份，受疫情等因素影響，服務業商務活動指數降至48.9，比上月回落3.0個百分點，低於臨界點，服務業市場活躍度有所減弱。而建築業升至高位景氣區間。建築業商務活動指數為60.2，高於上月3.7個百分點。其中，土木工程建築業商務活動指數為61.0，是近4個月高點，表明近期出台的盤活專項債、政策性金融工具等政策措施進一步推動基礎設施建設項目落地，建築業生產活動擴張加快。

9月份，綜合PMI產出指數為50.9，比上月下降0.8個百分點，仍高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體繼續擴張，但擴張步伐有所放緩。

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責任編輯：尹航

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