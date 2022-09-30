內地9月財新製造業PMI降至48.1遜預期 市場信心明顯減弱

主要受疫情反彈及相關防疫措施影響，9月內地製造業生產、需求走弱，9月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄48.1，較8月下降1.4個百分點，與5月持平，同為五個月以來最低。

9月製造業供需雙降 拖累就業惡化

這一走勢與統計局製造業PMI 並不一致。國家統計局同日公布的9月製造業PMI錄得50.7，回升0.7個百分點，2022年下半年以來首次處於擴張區間。

從分項數據看，9月製造業供需雙降，其中生產指數為6月以來首次落至榮枯線以下，新訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降至近五個月來最低。受調查企業反映，疫情和防疫管制對生產安排、需求和供應鏈均造成制約，尤其是出行和經營受限導致需求受挫。在三大類產品中，投資品類產量下降最為明顯，而消費品類銷售降幅最大。

外需方面，海外市場對中國製造業產品的需求加速下降，同時疫情持續造成影響，導致9月新出口訂單指數在榮枯線以下繼續回落，錄得6月以來新低。

製造業供需雙弱，拖累就業情況繼續惡化。由於市場需求疲弱，企業相應減少僱員數量，疊加部分員工因疫情管控難以按時返崗，就業指數在收縮區間下降，錄得2020年5月以來最低。

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雖然製造業企業仍然預期未來一年將會增產，但樂觀度已降至2019年12月以來最低，且低於長期均值。部分企業擔心，疫情反覆和相關防疫措施會對未來數月的經營和需求繼續造成影響，也有企業預期市況將更趨穩定、客戶需求轉強，加上設備與產品投資增加，產量預計會上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，近期影響經濟發展的不利因素增多，經濟下行壓力增加。9月以來，多地疫情卷土重來，部分重點地區確診病例數較8月明顯增加，製造業生產需求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特征凸顯。當前，經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預期不穩，施策重點應集中於促進就業、發放補助、提振需求，並通過傳遞政策信號培育市場主體信心。

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責任編輯：尹航

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