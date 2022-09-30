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駐華大使伯恩斯發出這訊號 美媒：美國想緩和中美關係

國情動向 11:19 2022/09/30

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駐華大使伯恩斯發出這訊號 美媒：美國想緩和中美關係

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）最新講話，獲美國傳媒解讀為美方尋求緩和中美關係訊號。伯恩斯指出，美方給中方的信息是讓我們談談（let's talk），打開這些對話，讓我們向前邁進（move forward）。彭博社稱，伯恩斯此言表明，美國正努力在眾議院議長佩洛西訪台後與北京緩和緊張。

伯恩斯周四（29日）在新加坡，出席美國智庫米爾肯研究所（Milken Institute）亞洲峰會，呼籲中美對話。他表示，美國並不想與中國脫鉤，美國投資者持有1.2萬億美元中國股票和債券。「我們鼓勵美國人在（中國市場）投資，只要不跨越我們的國家安全線。」

伯恩斯又提及，美國需要在氣候變化和公共衛生議題上，與中國合作，即使雙方在科技領域上存在競爭。

較早前，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）曾多次表示，希望恢復與中國的氣候談判。克里上周稱，雙方在這一問題上仍有進展空間。他9月初接受《金融時報》採訪時，還稱讚中國在氣候問題上總體履行了承諾，而且實際做的通常比說的更多。

但伯恩斯亦繼續以台灣、香港、新疆等議題說事，並稱美方視中方有意改變台海現狀，美方不同意也不接受。他又要求中國不要支持俄羅斯，但承認目前沒有跡象顯示中方軍事上支持俄方，或協助俄方繞過西方制裁。

中國國務委員兼外交部長王毅9月23日在紐約會晤美國國務卿布林肯時強調，中美兩個大國既有共同利益，也有深刻分歧，這一點不會改變；雙方從接觸第一天起，就知道是在和制度不同的國家打交道，這並未妨礙雙方基於共同利益開展合作，也不應該成為中美對立對抗的理由。

王毅希望美方端正對華認知，反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要再試圖以實力地位同中國人打交道，不要總想著阻遏中國的發展，不要動輒就搞單邊霸淩；要為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

秦剛現身美國棒球賽開波 引來駐華大使伯恩斯這樣說

中國據報調整一帶一路應對美國加息 美媒：嚴審新貸款

美召開首次太平洋島國峰會 提供援助抗衡中國影響

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責任編輯：連兆鋒

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