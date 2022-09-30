【中國樓市】首套房貸利率下限放寬 至少23城符新政門檻

人行、銀保監會昨晚發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在今年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。至少有23個大中城市符合條件，普遍屬於當前房地產交易疲軟、房價跌幅過大或持續時間過長的城市。

新政有助更好支持剛性住房需求

根據通知，對於2022年6至8月份新建商品住宅銷售價格按月、按年均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

易居研究院智庫中心提供的數據顯示，根據國家統計局公布的70個大中城市房價指數數據，至少23城符合條件，普遍屬於當前房地產交易疲軟、房價跌幅過大或持續時間過長的城市。

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其中，二線城市8個，分別為黑龍江哈爾濱、甘肅蘭州、湖北武漢、遼寧大連、天津、河北石家莊、雲南昆明和貴州貴陽。三線城市15個，分別為福建泉州、浙江溫州、四川瀘州、湖南岳陽、湖北宜昌、廣西北海、雲南大理、河北秦皇島、廣東湛江、內蒙古包頭、安徽安慶、山東濟寧、河北常德、湖北襄陽和廣西桂林。

人行、銀保監會表示，這一政策措施的出台，有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水平，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

分析料四季度將迎來新一輪房貸降息潮

繼5年期以上LPR年內3次下調之後，此次利好政策依然瞄準房貸利率下功夫。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這說明房貸利率依然是提振樓市行情的重要工具。嚴躍進指出，政策出台勢必使得銀行的自主權增大，預計四季度將迎來新一輪房貸降息潮，有助於降低房貸成本和提振市場交易行情。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，從近期熱點城市「一城一策」信貸和限購等政策看，紓困力度不小，但需求端的市場預期並沒有得到明顯的緩解。所以，需要更強有力政策。通過進一步降低房貸利率，降低購房特別是首套房成本，以扭轉市場預期，提高入市的剛需。

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責任編輯：尹航

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