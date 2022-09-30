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中國駐俄大使：中方將進一步加強同俄羅斯全方位合作

國情動向 13:41 2022/09/30

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據俄羅斯衛星通訊社報道，中國駐俄羅斯大使張漢暉接受專訪時表示，中方將充分利用東方經濟論壇平台，進一步加強同俄羅斯的全方位合作。

張漢暉稱，9月5至9日，俄第七屆東方經濟論壇順利舉行，來自60餘國代表出席，其中中方參會200餘人，是參加論壇規模最大的外國代表團之一，中國全國人大常委會委員長栗戰書出席並作了題為《推動世界多極化進程 開啟區域合作新篇章》的致辭。中國多家企業與俄方伙伴簽署合作文件。

張漢暉指出，中國是俄羅斯遠東地區的重要合作伙伴，中方將充分利用東方經濟論壇平台，進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，促進中俄在遠東合作取得豐碩成果。

第七屆東方經濟論壇於2022年9月5日至9日在符拉迪沃斯托克舉行，來自68個國家的7000多人出席了論壇。

根據中國海關總署9月20日發布的數據，8月從俄羅斯進口的煤炭及石油數量持續攀高。其中煤炭到貨量達854萬噸，年增57%，創下五年來最高水平；8月中國對俄羅斯石油進口總量為834.2萬噸，年增則達28％。

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責任編輯：尹航

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