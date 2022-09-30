國產Model Y最高降價4萬元？Tesla中國：不實消息

針對特斯拉（Tesla）國產車型即將大幅降價的報道，Tesla回應稱，大幅降價屬謠言，不實消息。公司官方客服也表示，目前並未收到相關通知。

近期，市場中對於Tesla降價的傳言不斷。有媒體報道稱，Tesla國產車型Model 3和Model Y將進行大幅降價。消息人士表示，Tesla在華主銷車型Model Y的降價幅度最高，有望達到4萬元（人民幣，下同），最終Model Y後輪驅動型的起售價可能會降至27萬至29萬元。

官網顯示，目前Tesla Model 3後輪驅動版售價27.99萬元，高性能版售價36.79萬元；Model Y後輪驅動版售價31.69萬元，長續航版售價39.49萬元，高性能版售價41.79萬元。



澎湃新聞引述Tesla方面消息稱，對於自9月16日到9月30日完成提車的車主，若選擇在Tesla店內購買保險，可享受8000元保險補貼，保險補貼可直接用於減免車價。該活動針對所有國產Tesla Model 3和Model Y車型新車，補貼價均為8000元。

Tesla等車企上海工廠復工 供應商閉環生產配件

上海公布穩增長措施：大力促進汽車、住房等大宗消費

該「變相降價」消息被看做是Tesla未來降價的鋪墊，不少人認為Tesla即將在補貼活動結束後的10月份，開啟真正的車型降價。

另一方面，隨著Tesla上海工廠生產線於7月份完成改造升級，中國市場上Tesla Model 3和Model Y車型的提車周期大大縮短。不少業內人士基於此預測，Tesla中國將會迎來一次久違的降價。

中國乘聯會數據顯示，Tesla 8月份總銷量達到76,965輛。其中，出口42,463輛，國內市場銷售34,502輛。而Model Y還在8月創下62,169輛的月銷量紀錄，按月增長295%，按年增長261%。今年1-8月，Tesla上海工廠已經完成近40萬輛的銷量，與其2021年全年交付量48.4萬輛近在咫尺。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁