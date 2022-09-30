熱水袋成歐洲過冬神器 義烏老闆娘：訂單翻一倍已賣出80萬個

北溪天然氣管道近日出現洩漏，疊加國際局勢因素，歐洲不少地區居民備戰寒冬，開始囤木材、熱水袋和電暖設備。浙江義烏一名老闆娘表示，已經賣出80萬個熱水袋，工廠都在24小時連軸轉。

《都市快報》報導，義烏國際商貿城一些熱水袋經營戶的銷量近日激增，訂單在6、7月便迎來高峰，現在一些客戶正忙著補單。

「今年的訂單比往年要早，量明顯也大得多」，在義烏賣了20多年熱水袋的老闆娘駱蘭仙表示，上半年本來是淡季，但俄烏戰爭發生後，歐洲的訂單從4月開始增加，7月份更達到高峰，「以前都是幾個櫃子（集裝箱），今年接過十幾個櫃子的訂單。」

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駱蘭仙指出，經計算，今年以來已經賣出近80萬個熱水袋，其中橡膠熱水袋銷量整體翻了一倍，充電熱水袋銷量預計也增加約30%。現在訂單已經排到10月底，工廠都在24小時連軸轉，這期間的新單都不接了。

電熱取暖器商家迎歐洲「補單潮」

電熱取暖器方面，阿里國際站商家寧波艾伏電器有限公司總經理劉繼文表示，今年比較反常，由於歐洲緯度高，約9月就開始變冷，因此往年客戶最晚在4月就確認訂單，但今年直到現在還在下單，11月交貨客戶也能接受。他指出，作為上游市場，早就感受到取暖器需求上漲的趨勢，今年5、6月的時候，公司整體訂單量已經超過去年全年。

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另外，浙江省慈溪市是內地取暖器生產基地之一，出口量佔全國三成。為應對歐洲等地客戶的「補單潮」，不少商家還在忙著趕制訂單。

杭州海關數據顯示，今年1-8月，浙江對歐盟出口取暖設備11.1億元，按年增長103.3%。增長較快的商品包括太陽能熱水器、電熱毯、熱水鍋爐、燃氣熱水器等。

海關總署的數據顯示，僅今年7月，歐盟27國進口中國電熱毯達129萬條，按月增長近150%。其中7月德國從中國購買41.9萬條電熱毯，8月增至63.2萬條，而英國8月則購買了58.2萬條。

責任編輯：易燕丹

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