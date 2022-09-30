周焯華跨境賭博犯罪集團案宣判 36被告判囚

澳門太陽城集團董事周焯華（綽號「洗米華」）跨境賭博犯罪集團，骨幹成員涉及的3宗案件，在溫州市中級人民法院合併審理，法院一審宣判36名被告開設賭場罪、非法經營罪成，判處1年3個月至7年半不等有期徒刑；其中一人表示要提出上訴。

經審理查明，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場承包賭廳。2015年以來，周焯華在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

截至去年11月，該跨境賭博犯罪集團共發展中國籍股東級代理280餘人，發展中國籍普通代理38,000餘人，發展中國境內賭客會員6萬餘人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂中國社會管理秩序。此外，該犯罪集團違反國家規定，虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億餘元（人民幣，下同），非法獲利高達1700餘萬元，嚴重擾亂中國金融市場秩序。

周焯華關聯跨境賭博案溫州開審 港籍35人當庭認罪

溫州市中級人民法院認為，被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內成立公司，接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債並運營管理；另外多名被告的行為均已構成開設賭場罪，且情節嚴重。張寧寧還違反國家規定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為構成非法經營罪，且屬情節特別嚴重。

法院判決指，對張寧寧以開設賭場罪、非法經營罪，執行有期徒刑7年，罰款80萬元；另外35人以開設賭場罪，依法判處有期徒刑7年半至1年3個月不等的刑罰，罰款5萬元至300萬元不等。；供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒收，上繳國庫；尚未追繳到案的，繼續追繳。

宣判後，張寧寧等35人均當庭表示服從判决，不上訴；另一名被告當庭表示要提出上訴。

責任編輯：易燕丹

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