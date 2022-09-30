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中央傳要求國有大行為房地產業提供6000億元融資

經濟脈搏 20:08 2022/09/30

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中央據報向多家國有大型銀行下令，在年底前對房地產領域的淨融資至少新增6,000億元（人民幣，下同），以避免信用無序收縮、維護房地產市場的穩定。

彭博社引述消息人士指，人行和銀保監近期已要求建設銀行、工商銀行等6家大行，在今年最後4個月內為房地產業提供融資，每家不得少於1,000億元，方式包括按揭、開發貸，以及購買房企發行的債券等。報道指，這次提出的新增融資規模並不低，已幾乎等同上半年房地產貸款餘額的增加數6,685億元。

報道又提到，銀行對救助陷入困境的房企態度謹慎，加上市場低迷，房地產貸款需求疲軟，上半年房地產貸款餘額年增率僅4.2%，創下有紀錄以來最低增速。持續一年多的房地產困境明顯拖累中國經濟增長，令本已受到防疫政策衝擊的經濟雪上加霜。70個大中城市新樓價格連續12個月下跌，8月跌幅創下7年最大。

此前，人行、財政部傳出計劃通過國家開發銀行和農業發展銀行提供約2,000億元專項借款，支持推進「保交樓」，以化解大量項目難以按時交付的風險。

人行、銀保監及相關銀行未回應彭博的置評請求。

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內地逾40城下調二套房首付比例 部分地區樓市熱度回升

責任編輯：陳建錫

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