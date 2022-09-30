  • 25°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國產客機C919獲頒發合格證 習近平肯定成果

經濟脈搏 20:50 2022/09/30

分享：

分享：

國產大型客機C919獲民航局頒發合格證，代表客機能夠安全飛行。中共總書記習近平對C919項目成果表示充分肯定，要求在核心技術攻關上取得更大突破。

C919的頒證儀式昨日（29日）在北京舉行，據報副總理劉鶴等出席。習近平今日（30日）到人民大會堂會見項目團隊代表並參觀成果展覽，聽取了客機設計、試飛等方面介紹，充分肯定其取得的階段性成就。習強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化發展。

C919是由央企中國商飛自主研製的中短程商用大型客機，標配168個座位，航程4,075至5,555公里。其目錄單價為6.53億元（人民幣，下同），換算約1億美元，據報已獲得815架的確認或意向訂單，總訂單金額超過5,000億元。相比波音、空中巴士等航空業巨頭的同類客機，C919定價稍低，但差距不大。

取得合格證後，C919預計最快今年底正式交付，首個客戶是東方航空。中國商飛已為潛在出口訂單作準備，歐洲航空安全局（EASA）已受理中方的適航申請。但有分析指，C919還要取得單獨生產證書才能大規模量產，考慮到與波音、空中巴士同類客機的產量差距，其對全球市場的影響仍十分有限。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
航空 習近平 中國

上一篇文章

人行明起下調首套個人住房公積金貸款利率 低至2.6%

下一篇文章

李克強：有信心有能力確保經濟合理區間運行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

穩經濟一攬子政策實施 內地9月官方製造業PMI回升至50.1
穩經濟一攬子政策實施 內地9月官方製造業PMI回升至50.1
人民幣中間價續上調 離岸在岸均升穿7.1
人民幣中間價續上調 離岸在岸均升穿7.1
iPhone14內地銷量罕見雙位數下跌 或成史上銷量最差型號
iPhone14內地銷量罕見雙位數下跌 或成史上銷量最差型號
內地9月財新製造業PMI降至48.1遜預期 市場信心明顯減弱
內地9月財新製造業PMI降至48.1遜預期 市場信心明顯減弱
【中國樓市】部分城市首套住房貸款利率下限獲放寬 目前已低至4.1厘
【中國樓市】部分城市首套住房貸款利率下限獲放寬 目前已低至4.1厘
【人民幣】傳人行要求國有銀行沽美元買人民幣 離岸價重上7.12（更新版）
【人民幣】傳人行要求國有銀行沽美元買人民幣 離岸價重上7.12（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款