國產客機C919獲頒發合格證 習近平肯定成果

國產大型客機C919獲民航局頒發合格證，代表客機能夠安全飛行。中共總書記習近平對C919項目成果表示充分肯定，要求在核心技術攻關上取得更大突破。

C919的頒證儀式昨日（29日）在北京舉行，據報副總理劉鶴等出席。習近平今日（30日）到人民大會堂會見項目團隊代表並參觀成果展覽，聽取了客機設計、試飛等方面介紹，充分肯定其取得的階段性成就。習強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化發展。

C919是由央企中國商飛自主研製的中短程商用大型客機，標配168個座位，航程4,075至5,555公里。其目錄單價為6.53億元（人民幣，下同），換算約1億美元，據報已獲得815架的確認或意向訂單，總訂單金額超過5,000億元。相比波音、空中巴士等航空業巨頭的同類客機，C919定價稍低，但差距不大。

取得合格證後，C919預計最快今年底正式交付，首個客戶是東方航空。中國商飛已為潛在出口訂單作準備，歐洲航空安全局（EASA）已受理中方的適航申請。但有分析指，C919還要取得單獨生產證書才能大規模量產，考慮到與波音、空中巴士同類客機的產量差距，其對全球市場的影響仍十分有限。

責任編輯：陳建錫