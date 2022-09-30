人行下調首套住房公積金貸款利率低至2.6% 樓市有望企穩回升（更新版）

人行繼昨日首套房貸利率下限放寬，今日晚再公布，自明日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下(含5年)和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。

22:00 更新分析師觀點

這也是人行2015年8月26日調整公積金貸款利率之後，時隔7年多首次下調個人首套住房公積金貸款利率。

據《上海證券報》報道。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，繼續下調公積金貸款利率，體現了公積金貸款利率降息的導向，有助於進一步降低剛需購房者購房成本。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，此次下調首套個人住房公積金貸款利率，有利於更好配合與住房相關的商業按揭貸款利率的下行趨勢，也有利於更好地以增量房貸利率下行帶動存量房貸利率下行。

同時，這一舉措也有利於支持和鼓勵部分購房者考慮將商業貸款轉為公積金貸款，進一步降低購房成本與負擔。

龐溟建議，有關部門應合理確定個人住房公積金貸款的首付款比例和貸款利率，提升借款和還款便利度，更好滿足剛性和改善性住房需求。

第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下(含5年)和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。

據內媒財聯社報道，如以公積金貸款100萬元人民幣，貸款30年、按等額本息還款方式計算，累積30年月供減少2.95萬元人民幣。

人行、銀保監會昨日發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

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目前內地首套房貸利率下限為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。而當前5年期以上LPR為4.3%，這意味着，內地首套房貸利率為不低於4.1%。

責任編輯：李冰琪