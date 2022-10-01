▲ 中國C919拿到合格證 何時搭到？何時飛向國際？

中國首款國產大型客機，中國商飛（Comac）C919窄體客機完成全部適航審定工作，獲中國民航局頒發型號合格證，國家主席習近平充分肯定C919項目成果。C919取得型號合格證，代表這款新型客機已符合民航監管部門的安全等各項要求，第一架C919預料會在2022年底交付航空公司。那麼乘客何時能夠體驗乘座C919？C919又何時可以衝出國門，邁向國際，與美國波音及歐洲客中巴士三分天下？

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新款客機載客要拿甚麼憑證？

內地傳媒報道，適航取證主要包括3個證件。

首先，設計民用飛機需要取得型號合格證，以表明飛機設計符合適航標準和環保要求。

其次，生產民用飛機需要取得生產許可證，以確保批量生產出來的飛機符合經批準的型號設計。

在此基礎上，每架飛機還需要取得適航證，即「準飛證」，用以表明飛機處於安全可用的狀態。

民航局航空器適航審定司司長楊楨梅向央視新聞表示，C919飛機取得型號合格證，標誌著中國具備按照國際通行適航標準進行大型客機研制和適航審定的能力，具有里程碑意義。

C919何時開始商業運行？

中國商飛官網資料顯示，C919累計已獲28家客戶、815架訂單。中國東方航空是C919全球首家客戶，第一架C919亦料於年底交付東航。

據東航2022年半年報，今年下半年會引進1架C919。東航2021年3月與中國商飛簽署C919購機合同，首批引進5架。東航公告顯示，C919目錄單價為6.53億元人民幣（9900萬美元）。

東航股份公司規劃發展部副總經理王永芹曾透露，首機交付後，東航方面會在滿足民航局要求的基礎上，馬上投入商業運營。對於後續該批C919的航線安排，5架飛機引進後，將以上海為主基地，從上海加密到北京大興、廣州、深圳、成都、青島、廈門、武漢等航線。

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從交付到載客有何步驟？

內地資深機長陳建國分析，對於航空公司而言，新機型引進牽扯幾乎所有專業領域，尤其是飛行、機務維修、簽派、乘務、配載等，公司必須完成相關專業培訓後才可以開始運營。「培訓通常在飛機引進航空公司之前就已開始，培訓長則需要2至3個月，也有些專業口培訓幾天就可以。」

他說，公司如果已完成引進新機型的全部培訓，通常接收客機後很快就可以進入商業運營。「理論上拿到適航證、交付完飛機，航空公司當天就可以載人運營。但實際上，航空公司通常還要驗證飛行、本場訓練等，不會立即載人。」

民航專家林智傑稱，航空公司對於全新機型的交付使用，一般需要長達一年左右的準備時間，但通常都會在飛機交付前提前準備起來。

民航局楊楨梅表示，通常情況下，民用飛機從適航取證到進入商業載客運行，還需要完成飛機交付用戶和運行準備等工作，從經驗來看，不同的機型所經歷的時間也有所不同。「中國商飛公司正在為C919飛機交付用戶和支持運行做積極準備。航空公司在接收飛機後，還需要按民用航空規章要求，完成運行合格審定，才能投入商業載客運行。」

C919何時能飛向國際？

C919為開拓國際市場，不僅向中國民航局申請適航證。歐洲航空安全局（EASA）亦於2017年4月，開始受理C919型號合格證申請。

對於C919飛機走向國際市場，楊楨梅認為這涉及兩個具體問題：一是C919作為中國登記注冊的飛機飛出國門，二是C919作為中國研制的飛機銷往國外。

「對於飛出國門，我國作為國際民航組織成員國，已經建立了符合國際民航公約及其附件要求的適航審定體系，中國民航局頒發的適航證，可被其他國際民航組織成員國認可。中國航空公司可以運行中國登記注冊、並具有中國適航證的C919飛機，飛往世界各地。」

對於銷往國外，楊楨梅指出，按照國際慣例，出口飛機應滿足進口國的適航要求。C919飛機在已獲得中國民航局的適航批準基礎上，可以通過雙邊適航來獲取進口國民航局的適航批準。

「目前，中國已與美歐等32個國家和地區簽訂了雙邊適航協議，為國產民機走向國際市場提供了良好的雙邊環境。民航局將根據企業需求，全力做好國產民機出口的支持工作，助力國產民機走向世界。」

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C919市場定位如何？

C919是窄體亦即單通道客機，座級158至168座，航程4075至5555公里。與目前國際航空市場上最為常見的空客320、波音737機型為同級別。這一級別，也是目前中國乃至目前全球民航市場上最受歡迎的機型。

窄體機是國內航線和短途國際航線的主力機型，截至2021年底，中國民航全行業運輸飛機期末在冊架數4054架，其中，窄體飛機數量為3178架，在運輸機隊中占比近八成。

C919的入局，意味在中國民機市場上，波音737和空客320系列會首次迎來中國競爭者。

中國商飛公司營銷中心副總經理楊洋表示，航空市場產業化需求量大，只靠波音和空客的產能根本不能滿足目前航空公司的使用需求，航空公司訂飛機的時候都可能訂到5年，10年以後。所以商飛C919面向全球市場，一定是為航空運輸業，帶來至少是一種新的選擇，航空公司客戶應該是最大的受益者。

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責任編輯：連兆鋒