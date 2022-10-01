香港有Staycation 內地十一興「微度假」【圖輯】

▲ 香港有Staycation 內地十一興「微度假」

香港近年興Staycation，內地也在當局提倡就地過節下，「微度假」在十一黃金周火起來。但內地「微度假」除於所在城市本地遊，還有周邊遊、省內短途遊等多種玩法。主題樂園遊、親子遊、自駕遊等形式依舊深受歡迎。旅客更有將7天連假拆分成數個短假期的趨勢，旅遊「碎片化」需求成為潮流。

▼ 點擊圖片放大 +2

國內航線出行料超320萬人

《新京報》報道，「十一在哪兒玩」是國慶假期朋友圈的熱門話題之一。驢媽媽旅遊數據顯示，上海、蘇州、杭州、無錫、南京、北京、廣州、黃山、湖州、廈門等地，在國慶出遊目的地中人氣排名靠前。

去哪兒數據顯示，隨著海南三亞全市於9月27日恢復常態防控管理，平台上三亞地區的十一期間機票預訂量明顯增長，比一周前多5倍，解封當日的酒店預訂間夜量較一周前增長4倍，中高星酒店預訂火熱。

民航方面，航班管家顯示，截至9月27日，國慶假期計劃航班量91063架次；按照當前民航運行態勢，在無大規模本土疫情發生，預計國慶假期民航客運航班量6.2萬架次，比2021年同期下降22.9%，比2019年同期下降39.6%。據航旅縱橫預估，十一期間，國內航線出行人數超過320萬，日均出行人數較中秋小長假上漲約15%。

▼ 點擊圖片放大 +2

1至2天「微度假」受青睞

多家旅企預訂數據顯示，本地遊、周邊遊及省內短途遊成國慶假期的出行主流。在遊客預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出等因素的影響下，將7天長假拆分成若干個1至2天的假期，本地及周邊「微度假」更受青睞。途牛數據顯示，選擇了1至2天出遊行程的用戶佔比為35%；其次為3至4天的行程，出遊人次佔比為28%。

途牛表示，北上廣以及華東城市市民的本地遊、周邊遊需求更旺盛，在「國慶周邊遊熱門目的地TOP10」榜單中，廣州、杭州、南京、珠海、上海、常州、無錫、北京、黃山、安吉等地熱度排名靠前。

長線遊方面，西安、麗江、大理、張家界、桂林、廣州、香格里拉、三亞、福州、西雙版納入選「國慶長線遊熱門目的地TOP10」榜單。

驢媽媽旅遊指出，今年國慶節，遊客在長線遊的目的地選擇上和往年有一定區別。打卡山西太原、大同的文化古建之旅，去內蒙古阿爾山賞北國之秋，到廈門體驗濱海遊，都很受遊客喜歡。

▼ 點擊圖片放大 +2

年輕人度假玩法多

IP主題樂園遊、鄉村旅遊、親子遊、自駕遊依然人氣高漲。途牛預訂數據顯示，不計算單獨預訂機票、酒店的出遊需求，僅統計打包旅遊產品的預訂，國慶假期選擇自駕遊的用戶佔比達43%。

馬蜂窩數據顯示，近一周「十一自駕遊」熱度上升100%，北京遊客多將目光投向張北草原。惠州是廣深地區遊客的首選，巽寮灣和雙月灣吸引了諸多目光。美食和美景兼具的台州成為十一假期上海自駕愛好者的新目標，熱度漲幅達75%。

年輕人在假期玩出了花樣。年輕人催熱的市內各種新型戶外活動，如飛盤、騎行、尾波沖浪、皮劃艇、腰旗橄欖球，依然熱度不減。攜程數據顯示，近期飛盤、皮劃艇、騎行一日遊產品的搜索熱度分別增長50%、74%和80%。

即便是自駕，年輕人也有新的「自駕+戶外」玩法。馬蜂窩旅行玩樂大數據顯示，近一周各地「露營」相關搜索平均漲幅超過50%，北京、廣州周邊的熱門營地咨詢及預訂量大幅提升。

途家民宿數據顯示，國慶假期鄉村民宿預訂量佔比近五成。北京市懷柔區、北京市延慶區、麗江市古城區、廈門市思明區、北京市密雲區等，成為民宿預訂熱門地區前十名，其中，北京有5個郊區上榜。北京的鄉村民宿預訂量比2021年同期增長九成，比9月同期增長近2倍。

▼ 點擊圖片放大 +2

中國C919拿到合格證 何時搭到？何時飛向國際？

國慶73周年 天安門廣場舉行升旗儀式視頻圖輯

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒