  • 30°C
香港時間 : 20221001日 (六) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港有Staycation 內地十一興「微度假」【圖輯】

社會熱點 13:45 2022/10/01

分享：

分享：

香港有Staycation 內地十一興「微度假」

香港近年興Staycation，內地也在當局提倡就地過節下，「微度假」在十一黃金周火起來。但內地「微度假」除於所在城市本地遊，還有周邊遊、省內短途遊等多種玩法。主題樂園遊、親子遊、自駕遊等形式依舊深受歡迎。旅客更有將7天連假拆分成數個短假期的趨勢，旅遊「碎片化」需求成為潮流。

    點擊圖片放大
    +2
  • 國內航線出行料超320萬人

《新京報》報道，「十一在哪兒玩」是國慶假期朋友圈的熱門話題之一。驢媽媽旅遊數據顯示，上海、蘇州、杭州、無錫、南京、北京、廣州、黃山、湖州、廈門等地，在國慶出遊目的地中人氣排名靠前。

去哪兒數據顯示，隨著海南三亞全市於9月27日恢復常態防控管理，平台上三亞地區的十一期間機票預訂量明顯增長，比一周前多5倍，解封當日的酒店預訂間夜量較一周前增長4倍，中高星酒店預訂火熱。

民航方面，航班管家顯示，截至9月27日，國慶假期計劃航班量91063架次；按照當前民航運行態勢，在無大規模本土疫情發生，預計國慶假期民航客運航班量6.2萬架次，比2021年同期下降22.9%，比2019年同期下降39.6%。據航旅縱橫預估，十一期間，國內航線出行人數超過320萬，日均出行人數較中秋小長假上漲約15%。

    點擊圖片放大
    +2
  • 1至2天「微度假」受青睞

多家旅企預訂數據顯示，本地遊、周邊遊及省內短途遊成國慶假期的出行主流。在遊客預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出等因素的影響下，將7天長假拆分成若干個1至2天的假期，本地及周邊「微度假」更受青睞。途牛數據顯示，選擇了1至2天出遊行程的用戶佔比為35%；其次為3至4天的行程，出遊人次佔比為28%。

途牛表示，北上廣以及華東城市市民的本地遊、周邊遊需求更旺盛，在「國慶周邊遊熱門目的地TOP10」榜單中，廣州、杭州、南京、珠海、上海、常州、無錫、北京、黃山、安吉等地熱度排名靠前。

長線遊方面，西安、麗江、大理、張家界、桂林、廣州、香格里拉、三亞、福州、西雙版納入選「國慶長線遊熱門目的地TOP10」榜單。

驢媽媽旅遊指出，今年國慶節，遊客在長線遊的目的地選擇上和往年有一定區別。打卡山西太原、大同的文化古建之旅，去內蒙古阿爾山賞北國之秋，到廈門體驗濱海遊，都很受遊客喜歡。

    點擊圖片放大
    +2
  • 年輕人度假玩法多

IP主題樂園遊、鄉村旅遊、親子遊、自駕遊依然人氣高漲。途牛預訂數據顯示，不計算單獨預訂機票、酒店的出遊需求，僅統計打包旅遊產品的預訂，國慶假期選擇自駕遊的用戶佔比達43%。

馬蜂窩數據顯示，近一周「十一自駕遊」熱度上升100%，北京遊客多將目光投向張北草原。惠州是廣深地區遊客的首選，巽寮灣和雙月灣吸引了諸多目光。美食和美景兼具的台州成為十一假期上海自駕愛好者的新目標，熱度漲幅達75%。

年輕人在假期玩出了花樣。年輕人催熱的市內各種新型戶外活動，如飛盤、騎行、尾波沖浪、皮劃艇、腰旗橄欖球，依然熱度不減。攜程數據顯示，近期飛盤、皮劃艇、騎行一日遊產品的搜索熱度分別增長50%、74%和80%。

即便是自駕，年輕人也有新的「自駕+戶外」玩法。馬蜂窩旅行玩樂大數據顯示，近一周各地「露營」相關搜索平均漲幅超過50%，北京、廣州周邊的熱門營地咨詢及預訂量大幅提升。

途家民宿數據顯示，國慶假期鄉村民宿預訂量佔比近五成。北京市懷柔區、北京市延慶區、麗江市古城區、廈門市思明區、北京市密雲區等，成為民宿預訂熱門地區前十名，其中，北京有5個郊區上榜。北京的鄉村民宿預訂量比2021年同期增長九成，比9月同期增長近2倍。

    點擊圖片放大
    +2

中國C919拿到合格證 何時搭到？何時飛向國際？

國慶73周年 天安門廣場舉行升旗儀式視頻圖輯

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
Staycation 機票 酒店 民宿 露營 中國 國慶 主題樂園

下一篇文章

中國C919拿到合格證 何時搭到？何時飛向國際？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國產Model Y最高降價4萬元？Tesla中國：不實消息
國產Model Y最高降價4萬元？Tesla中國：不實消息
周焯華跨境賭博犯罪集團案宣判 36被告判囚
周焯華跨境賭博犯罪集團案宣判 36被告判囚
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
熱水袋成歐洲過冬神器 義烏老闆娘：訂單翻一倍已賣出80萬個
熱水袋成歐洲過冬神器 義烏老闆娘：訂單翻一倍已賣出80萬個
中國女籃時隔28年闖入世界杯決賽 明與美國隊爭冠
中國女籃時隔28年闖入世界杯決賽 明與美國隊爭冠
人類由魚進化？ 內地科學家宣稱找到直接證據
人類由魚進化？ 內地科學家宣稱找到直接證據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款