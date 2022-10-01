俄羅斯再吞烏克蘭四州 中國在聯合國譴責決議為何棄權？

繼克里米亞後，俄羅斯吞併烏克蘭盧克斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松四州。美國在聯合國安理會牽頭提出譴責決議，常任理事國俄羅斯運用一票否決權擊倒，中國、印度則投棄權票。中國常駐聯合國代表張軍，在安理會表決烏克蘭問題決議草案後解釋性發言，全文如下。

主席先生：

中方對剛剛付諸表決的決議草案投了棄權票。我願就中方的投票立場作如下說明：

第一，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的。各國主權、領土完整都應該得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

第二，烏克蘭危機延宕七個多月，危機及其外溢效應已經帶來廣泛的消極影響，危機日益呈現長期化、擴大化的前景令人擔憂，中方對此深表關切。我們認為，當務之急是要全力推動局勢緩和降溫，引導當事方盡快重啟外交談判，開啟政治解決大門，將各自合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上，為早日停火止戰作出努力。

第三，安理會作為國際集體安全機制的核心，應當秉持客觀公正立場，優先用好聯合國憲章賦予的斡旋調解工具，為政治解決烏克蘭問題發揮負責任、建設性的作用。安理會的任何行動都應當真正有利於緩和局勢、化解危機，而不是激化矛盾、加劇對立。

第四，烏克蘭危機發展至此，是各種矛盾長期累積疊加的結果。事實表明，政治孤立、制裁施壓、拱火澆油和集團對抗，不會帶來和平，只會讓形勢更加惡化，讓問題更加複雜難解。中方呼籲有關各方保持克制，避免採取加劇局勢緊張的行動，為通過外交談判解決問題留出空間。

作為負責任的國家，中國始終站在和平一邊。我們將繼續為緩和局勢、解決危機發揮建設性作用。

謝謝主席先生。

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責任編輯：連兆鋒