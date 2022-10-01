▲ 中國女籃61比83負美國 世界盃亞軍平1994年紀錄

澳洲悉尼女籃世界盃決賽，中國女籃以61對83不敵美國隊，收獲女籃世界盃亞軍，創下中國女籃28年來最佳成績。中國女籃於1994年，同樣在澳洲悉尼舉行的女籃世界盃，決賽對巴西隊獲得亞軍。

決賽中國時間周六（1日）下午2時展開，中國女籃四節分別以13比18、20比25、14比25、14比15，累計61對83成績，負美國女籃得亞軍。

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李月汝是中國女籃本場最佳得分球員，共取19分，與美國隊最佳得分球員阿賈·威爾遜分數一致。

比賽一開始，中國女籃在進攻能力相對不佔優勢下，一直保持著防守強度。第一節的攻守轉換中，中國女籃多次搶斷，王思雨甚至在半場完成過一次就地反搶，差一點就完成快攻得分。首節後半段，中國女籃通過防守迫使美國女籃出現了一次24秒違例，而在對方的最後一次邊線球戰術中，中國女籃又再次通過防守迫使美國隊發球違例。

不過，美國女籃依舊是世界一姐，今次出征世界盃唯一目標就是衛冕。此前7場比賽，美國女籃不僅收獲全勝，而且場均凈勝對手43分。

美國女籃經過短暫調整後，逐漸適應中國女籃的防守強度和攻防節奏，然後通過斯圖爾特和阿賈·威爾遜的內突外投，逐漸將分差拉開。上半場，美國隊的領先優勢一度達到兩位數。

中國女籃本屆世界盃已不止一次遇到逆境，總有球員在困難時挺身而出。今場最先站出來的是李月汝，她在首節就4次強攻內線，全部得手，一個人包辦了單節比賽全隊13分中的5分。王思雨隨後也站了出來，她先是內線突破得到2分，然後在首節後半段命中了一記三分球。

到了第二節，此前表現出色的武桐桐站了出來。她先是命中了一個三分球，將分差縮小到2分，然後又連續命中中投。

上半場的最後時刻，美國隊再次將分差拉開到13分，從半決賽開始被委以重任的金維娜憑著經驗晃開對手，果敢地命中了一記壓哨三分球，將半場分差定格在了10分。

下半場，雙方防守強度進一步提升，中國女籃一度遭遇得分荒，單節被美國隊打出25對14。

第四節比賽，武桐桐拼到受傷，只能被隊友抱著離場。那一刻全場都在為武桐桐鼓掌，包括美國隊的隊員也都在鼓掌。

最終，中國女籃沒有戰勝四連冠美國女籃，但她們在決賽賽場上的拼勁以及成熟的戰術執行力，已經證明了她們在過去幾年的成長。

中國女籃時隔28年重回世界盃決賽，追平歷史最好戰績奪下亞軍，會是她們通向巴黎奧運的一個新起點。

中國女籃由中國前NBA球員姚明帶隊，在四強以61比59險勝東道主澳洲隊，28年來再次挺進決賽時，傳媒捕捉到姚明反應。「姚明笑了」也衝上了熱搜。

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責任編輯：連兆鋒