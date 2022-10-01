  • 28°C
香港時間 : 20221001日 (週六) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國女籃61比83負美國 世界盃亞軍平1994年紀錄

社會熱點 16:06 2022/10/01

分享：

分享：

中國女籃61比83負美國 世界盃亞軍平1994年紀錄

澳洲悉尼女籃世界盃決賽，中國女籃以61對83不敵美國隊，收獲女籃世界盃亞軍，創下中國女籃28年來最佳成績。中國女籃於1994年，同樣在澳洲悉尼舉行的女籃世界盃，決賽對巴西隊獲得亞軍。

決賽中國時間周六（1日）下午2時展開，中國女籃四節分別以13比18、20比25、14比25、14比15，累計61對83成績，負美國女籃得亞軍。

    點擊圖片放大
    +2

李月汝是中國女籃本場最佳得分球員，共取19分，與美國隊最佳得分球員阿賈·威爾遜分數一致。

比賽一開始，中國女籃在進攻能力相對不佔優勢下，一直保持著防守強度。第一節的攻守轉換中，中國女籃多次搶斷，王思雨甚至在半場完成過一次就地反搶，差一點就完成快攻得分。首節後半段，中國女籃通過防守迫使美國女籃出現了一次24秒違例，而在對方的最後一次邊線球戰術中，中國女籃又再次通過防守迫使美國隊發球違例。

不過，美國女籃依舊是世界一姐，今次出征世界盃唯一目標就是衛冕。此前7場比賽，美國女籃不僅收獲全勝，而且場均凈勝對手43分。

美國女籃經過短暫調整後，逐漸適應中國女籃的防守強度和攻防節奏，然後通過斯圖爾特和阿賈·威爾遜的內突外投，逐漸將分差拉開。上半場，美國隊的領先優勢一度達到兩位數。

中國女籃本屆世界盃已不止一次遇到逆境，總有球員在困難時挺身而出。今場最先站出來的是李月汝，她在首節就4次強攻內線，全部得手，一個人包辦了單節比賽全隊13分中的5分。王思雨隨後也站了出來，她先是內線突破得到2分，然後在首節後半段命中了一記三分球。

到了第二節，此前表現出色的武桐桐站了出來。她先是命中了一個三分球，將分差縮小到2分，然後又連續命中中投。

上半場的最後時刻，美國隊再次將分差拉開到13分，從半決賽開始被委以重任的金維娜憑著經驗晃開對手，果敢地命中了一記壓哨三分球，將半場分差定格在了10分。

下半場，雙方防守強度進一步提升，中國女籃一度遭遇得分荒，單節被美國隊打出25對14。

第四節比賽，武桐桐拼到受傷，只能被隊友抱著離場。那一刻全場都在為武桐桐鼓掌，包括美國隊的隊員也都在鼓掌。

最終，中國女籃沒有戰勝四連冠美國女籃，但她們在決賽賽場上的拼勁以及成熟的戰術執行力，已經證明了她們在過去幾年的成長。

中國女籃時隔28年重回世界盃決賽，追平歷史最好戰績奪下亞軍，會是她們通向巴黎奧運的一個新起點。

中國女籃由中國前NBA球員姚明帶隊，在四強以61比59險勝東道主澳洲隊，28年來再次挺進決賽時，傳媒捕捉到姚明反應。「姚明笑了」也衝上了熱搜。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
體育人物 運動員 籃球 世界盃 中國 美國 比賽 姚明

下一篇文章

香港有Staycation 內地十一興「微度假」【圖輯】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人類由魚進化？ 內地科學家宣稱找到直接證據
人類由魚進化？ 內地科學家宣稱找到直接證據
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
中國女籃時隔28年闖入世界杯決賽 明與美國隊爭冠
中國女籃時隔28年闖入世界杯決賽 明與美國隊爭冠
熱水袋成歐洲過冬神器 義烏老闆娘：訂單翻一倍已賣出80萬個
熱水袋成歐洲過冬神器 義烏老闆娘：訂單翻一倍已賣出80萬個
周焯華跨境賭博犯罪集團案宣判 36被告判囚
周焯華跨境賭博犯罪集團案宣判 36被告判囚
國產Model Y最高降價4萬元？Tesla中國：不實消息
國產Model Y最高降價4萬元？Tesla中國：不實消息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款