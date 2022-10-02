「糾葛四年終於結束」 劉強東美國明州性侵案宣告和解

2018年8月底，京東創始人劉強東在美國明尼蘇達州（Minnesota）捲入桃色事件，女子劉婧堯指控劉強東性侵。四年後，劉強東發布聲明表示，雙方達成和解，他並向孕妻章澤天致歉。

劉強東致歉 並稱即將迎來新的小生命

據內媒報道，律師提供的聲明稱：劉強東先生和劉婧堯女士於2018年在美國明尼蘇達的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量的社會資源，也給彼此的家庭造成了深重的困擾。今天，為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其它的聯合聲明。

這一案件原本定於10月3日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市市中心的亨內平郡地區法院開庭審理。

此外，律師還提供了一份劉強東的聲明：

糾葛四年的事情，今天終於結束了！再次對被這件事困擾的所有人尤其是我的妻子表示歉意。 在這裡，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠盡快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。 祝福所有人明天會更好！

2018年8月底，明州事件發生，劉強東被指控性侵。隨後在2018年12月21日，明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室發布聲明稱，劉強東性侵指控案「嚴重證據不足」，決定不起訴劉強東。檢方在聲明中強調，不起訴劉強東和他的商人身份沒有任何關係。劉強東隨後發表聲明強調自始至終都沒有觸犯任何法律，但為他的行為給妻子造成的巨大傷害感到自責和後悔。他已於第一時間向妻子坦誠事實，並向妻子表示誠懇的道歉。

在2019年4月16日，劉婧堯向明尼阿波利斯一家法院提起民事訴訟，要求逾5萬美元的賠償金，並將劉強東和京東列為被告，上述案件在過去三年一直在進行和審理中。

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責任編輯：尹航

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