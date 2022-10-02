外媒指中國曾要求提供mRNA疫苗配方 被莫德納拒絕

據美媒引述《金融時報》報道，知情人士稱，美國藥企莫德納（Moderna）拒絕向中國交出其新冠病毒疫苗研發中的核心知識產權，導致其在中國的銷售談判破裂。

報道援引參與2020年至2021年談判的人士的話稱，莫德納拒絕了中國讓其交出mRNA疫苗配方的要求，並補充說，疫苗制造商仍「渴望」向中國出售產品。

報道稱，該公司「放棄」了之前進入中國市場的努力，因為中國要求它交出技術，作為在中國銷售的先決條件。

莫德納沒有立即回應路透社的置評請求。

中國沒有批准任何外國的新冠病毒疫苗，而是依賴國內開發的幾種疫苗。中國研發生產的疫苗和其他疫苗最主要的區別是疫苗類型。被列入世衛（WHO）批准緊急使用清單的三隻中國疫苗中，國藥和科興是滅活疫苗，康希諾採用腺病毒載體技術。

今年9月，莫德納首席醫療官保羅·伯頓(Paul Burton)曾表示，該公司渴望與中國合作，向中國提供基於mRNA的新冠疫苗。

伯頓在對亞洲記者的新聞發布會上表示，「如果中國認為有疫苗的需求，我們當然會非常渴望與中國合作。」「目前，還沒有開展任何活動，但我們對此持非常開放的態度。」

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責任編輯：尹航

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