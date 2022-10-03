美防長：大陸不會馬上動武 但試圖透過繞台軍演建立新常態

針對大陸對台動武的威脅，美國防長奧斯汀（LLoyd Austin）指，他沒看到有迫在眉睫的入侵，目前看到的是中國企圖建立所謂「新常態」。

美國總統拜登日前表示，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣；這是他上任以來至少第4度公開表態願意協防台灣。奧斯汀在專訪中被問及此事時說，針對台灣議題，拜登向來言行一致，他也多次強調美國「一中政策」沒有變，美方不希望看到任何單方面改變現狀的行為。

奧斯汀說，美國會持續一直以來的努力，與盟友夥伴合作，以符合「台灣關係法」的方式確保自由開放的印太區域能被維繫，美方致力協助台灣發展自我防衛能力，這項工作已持續一段時間，未來也會繼續。

但主持人追問，「台灣關係法」是承諾美國會協助台灣防衛，但拜登是說美國會防衛台灣，兩者顯然不同，「美軍準備好這麼做嗎？」

奧斯汀指出，美軍永遠都準備好捍衛自身利益和履行承諾，他認為拜登在回應假設性問題時答案很清楚。他還說，美國會繼續努力，確保「在對的地方擁有對的能力」，以協助盟友維繫自由開放的印太區域。

針對大陸對台動武的威脅，奧斯汀表示，他沒看到有迫在眉睫的入侵（imminent invasion），目前看到的是大陸企圖建立所謂「新常態」，包括多次派軍機穿越台灣海峽中線，和派更多船隻在周邊水域航行，「這值得關注」。

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責任編輯：尹航

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