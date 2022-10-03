【內地疫情】二十大前北京防疫緊張 1人確診8人被調查

再過兩周將召開中共二十大的北京又現疫情，當局防疫更加緊張嚴格。北京昨通報，有八人未落實防疫規定，被刑事立案調查。此外，在內蒙古當地官員稱，防疫堅持「殺雞用牛刀」，尤其不能外溢到北京。

臨近中共二十大，各地繃緊神經應對疫情。內蒙古自治區黨委書記孫紹騁表示，防疫堅持「殺雞用牛刀」，防止疫情擴散，「尤其不能外溢到北京」。目前內蒙古呼和浩特市民被要求「原則居家」。

國家衛健委今日（3日）通報，10月2日新增本土感染655宗。其中本土確診病例189宗，本土無症狀感染者466宗。四川和寧夏是重災區。

北京疫情方面，10月1日北京新增兩宗本土確診病例，其中一名本土確診病例住在豐台區新發地市場，為隔離觀察人員，10月1日診斷為確診病例。

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當局稱，這名47歲的朱姓貨車司機於9月28日晚進北京送貨，他在明知自己有疫情中高風險地區旅居史的情況下，未落實高風險崗位從業人員疫情防控要求，在三名貨主協助下，通過藏匿於駕駛室後排、由另一人代駕違規進入新發地市場。

朱某某隨後出入市場內的飯店、便利商店等場所，相關飯店經營者與便利商店店主未落實掃碼測溫等防控措施，導致多名與朱某某同時空關聯人員密接隔離。

此外，在調查過程中發現，新發地市場的兩名工作人員未嚴格履行疫情防控責任，影響市場防疫工作。豐台公安分局以涉嫌妨害傳染病防治罪，對上述八人依法刑事立案調查。北京還通報有兩名台灣人從台灣、香港飛抵北京後確診，另有一名內地人從台灣飛抵北京確診。

責任編輯：李冰琪