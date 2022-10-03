C919能挑戰音波地位？ 外媒：還要等多10年

▲ C919上周獲得民航局合格證。

國產客機C919在國慶前夕獲頒合格證，估計明年或能夠投入商業服務，這被認為是中國挑戰波音、空中巴士壟斷民航市場的重要一步。但外媒分析，中國國產客機至少還需發展10年，才能對兩者構成切實威脅，尤其C919仍未取得歐洲或美國的適航認證，意味著它至今還未拿到全球市場的「通行證」。

英國廣播公司（BBC）指，C919作為中國首款按照國際適航標凖而研製的大型客機，最長航程大約5500公里，機艙內部座位與波音737系列、空中巴士A320布局相同，這類幹線客機在全球市場需求最旺盛，中國航空公司訂單約佔整個市場需求1/4。因此，C919目的明顯是要挑戰西方航空巨頭。

無歐美適航認證，重要機件依靠進口

但它離進軍國際市場還有距離，其中關鍵一步就是必須取得美國或歐洲的適航認證。2017年歐洲航空安全局（EASA）就已經受理C919的型號合格證申請；目前尚不清楚美國航空管理局 （FAA）是否受理，但此前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，審批的進展緩慢。

一名行業分析師指，如果順利，C919將成為當代首個在主要類別噴氣式客機中取得適航認證的非西方國家產品，這奠定了中國國產客機作為波音、空客未來主要競爭者的地位。但要挑戰這兩家航空巨頭，還需要10年時間。另外，C919雖稱為國產客機，但很大程度上依賴於西方企業的零件，包括引擎和電子設備。

中國C919拿到合格證 何時搭到？何時飛向國際？

國產客機C919獲頒發合格證 習近平肯定成果

責任編輯：陳建錫